60 чартеров за 3 дня: представители ОПЗЖ покидают Украину
Источник:Ольга Василевская в телеграме
На фоне угрозы России украинские политики и олигархи начали выезжать. В частности, за три дня вылетело 60 чартерных рейсов.
В основном ими вылетели представители фракции ОПЗЖ и их семьи. Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская.
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СБУ усложнила процесс разрешения на вылет
По словам депутата, недавно СБУ усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами.
Если раньше получение разрешения требовало 3 дней, то сейчас 7. Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ,
– заявила Василевская.
Она утверждает, что представители других политсил в основном остаются в Украине, в частности, в Киеве. Они вместе с семьями и детьми.
Кто уже покинул Украину
- СМИ сообщали, что супруга пророссийского политика Виктора Медведчука и кума Путина уехала из Украины в Беларусь. Оксана Марченко покинула страну поспешно.
- Уже несколько дней мэра Кривого Рога Юрия Вилкула не было в Украине. По неподтвержденной информации, он вылетел в Вену.
- Также перед датой "нападения" 16 февраля из Украины выехали 23 нардепа, преимущественно из ОПЗЖ, и ряд олигархов. Президент Владимир Зеленский призвал их вернуться.
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Полный пост Ольги Василевской
60 чартерных рейсов, львиную долю которых наполнили представители фракции ОПЗЖ и их семьи, вылетели из Украины за последние три дня.
На днях Служба безопасности Украины усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами. Если раньше получение разрешения требовало 3 дней, то сейчас 7. Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ.
Представители других политических сил в основном остаются в Украине, в частности, в Киеве. Вместе с семьями и детьми.