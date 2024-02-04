Уничтожили полностью: бойцы 65 ОМБр разбили штурмовую группу россиян возле Работино

Украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков, которые пришли оккупировать территорию нашего государства. Бойцы 65 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили целую штурмовую группу россиян.

Это произошло вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области. По словам военных эта ликвидация состоялась в феврале 2024 года.

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Штурмовую группу россиян уничтожили под Работиным

В 65 отдельной механизированной бригаде ВСУ отметили, что российская штурмовая группа выдвинулась на штурм украинских позиций вблизи Работиного. Однако благодаря слаженным действиям аэроразведки и артиллерии военных российский штурм остановили.

Враг с потерями отступил, оставив на поле боя своих "двухсотых",

– отметили военные.

На обнародованном военными видео можно увидеть, как группа российской пехоты готовится к штурму украинских позиций. Разведывательный беспилотник 65 бригады Вооруженных сил Украины, которая отвечает за удержание линии фронта в этом районе, зафиксировал движение российских войск, когда они пытались выйти из своих окопов.

65 ОМБр уничтожила группу россиян возле Работиного / Видео 65 ОМБр ВСУ

В ответ украинская артиллерия и минометы оперативно начали огонь по захватчикам, заставив их искать укрытие. Между тем операторы украинских беспилотников умело нацеливались на российскую пехоту, даже когда некоторые из них пытались спрятаться среди двух ранее подбитых вражеских танков.

Несмотря на попытки россиян избежать обнаружения, украинский беспилотник настойчиво вел наблюдение за танками, внимательно следя за передвижением российских солдат. Эта важная разведывательная информация позволила украинским военным провести успешную атаку на вражеские силы.

Кроме того, уже 4 февраля в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что на Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

Оккупанты имеют огромные потери на фронте