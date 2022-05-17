652 ребенка уже пострадали от войны России в Украине

От российской агрессии в Украине гибнут мирные люди, среди которых есть дети. Так, от войны пострадали уже более 652 украинских детей.

Жертвами войны стали более 652 ребенка

По официальным данным ювенальных прокуроров, более 423 детей были ранены, а 229, к сожалению, погибли. Такую информацию на утро 17 мая обнародовали в Офисе Генерального прокурора.

Обратите внимание Более 1200 украинских детей пропали без вести с момента нападения России

Больше детей и несовершеннолетних пострадало в:

Донецкой области – 140,

Киевской области – 115,

Харьковской области – 100,

Черниговской области – 68,

Херсонской области – 48,

Луганской области – 47,

Николаевской области – 44,

Запорожской области – 28,

Сумской области – 17,

городе Киеве – 16,

Житомирской области – 15.

, что эти цифры не окончательны, поскольку их установление затруднено в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

229 детей погибли в результате полномасштабного вторжения России / Фото Офиса Генерального прокурора

Последние случаи, когда пострадали дети

В результате ракетного удара россиян по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области, нанесенного 16 мая, была ранена девочка.

Подросток получил ранение 15 мая в результате обстрелов российскими войсками Лисичанска Луганщины.

Также прокуроры сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждены 1772 образовательных учреждения. Из них 161 разрушены полностью.

Ситуация на фронте: свежие данные от Генштаба

На Донецком направлении россияне продолжают обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, систем залпового огня и авиации.

На Северском направлении в районе Белокопытового в Сумской области враг совершил обстрел из минометов подразделений ГНСУ. Под его прикрытием была предпринята попытка мероприятия вражеской ДРГ. Во время боя получил ранение и погиб украинский герой-пограничник.

На Слобожанском и Харьковском направлениях россияне сосредоточились на удержании занимаемых позиций.

На Южнобужском направлении противник обстреливал украинские подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах Лиманов, Таврического, Трудолюбовки и Осокоровки.

В сутки 16 мая ВСУ отбили 11 атак врага, уничтожили 5 танков, зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 артиллерийских систем, 20 единиц бронированной техники и автомобиль на Донецком и Луганском направлениях.

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