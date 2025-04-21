Для этого россияне использовали "перемирие": СОУ удалось уничтожить редкую технику врага

Воины 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили инженерную машину из состава КРВД – комплекса развертывания временных дорог. Это первый случай уничтожения такого типа техники за все время войны с Россией.

Воспользовавшись "пасхальным перемирием" и приказом к украинским военным вести огонь только в ответ, россияне пытались вытащить эту машину. Больше 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Смог ли враг вытащить машину

По информации 66 бригады, комплекс был поражен FPV-дронами 9 апреля во время попытки навести переправу через реку Черный Жеребец.

Олег Катков рассказал, что эта инженерная машина появилась на вооружении российской армии только в 2018 году. По своей конструкции она довольно проста – обычный "КамАЗ" с установленным в кузове большим барабаном, который разматывает временную дорогу (полотно).

Один барабан вмещает десятки метров такого полотна, которое машина раскладывает, двигаясь задним ходом. Это позволяет проходить труднопроходимые или заболоченные участки местности колесной технике.

Ширина полотна – около 4 – 5 метров, длина – до 50 метров. В состав комплекса входит две таких машины.

Хотя техника и новая для России, она не является уникальной. Подобные инженерные средства использовались еще в советское время, а также во время высадки США, Великобритании, Канады и других стран в Нормандии во Второй мировой войне против нацистской Германии.

Поэтому нельзя сказать, что это какая-то супер-пупер уникальная машина,

– отметил главный редактор Defence Express.

Россияне потеряли одну из таких машин, пытаясь навести переправу через водную преграду. Воспользовавшись объявленным ими же "пасхальным перемирием", которое они неоднократно нарушали, они пытались вытащить машину для ремонта и освобождения маршрута для другой инженерной техники. Однако Силы обороны Украины сорвали эти попытки.

Разведчики опубликовали видео, на котором российский оккупант убегал от дрона на мотоцикле в Запорожской области. Также на днях наши военные уничтожили российский танк Т-80БВМ на Лиманском направлении. Он был спрятан в промышленном здании.