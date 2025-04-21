Скориставшись "великоднім перемир'ям" та наказом до українських військових вести вогонь лише у відповідь, росіяни намагалися витягнути цю машину. Більше 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Чи зміг ворог витягнути машину

За інформацією 66 бригади, комплекс було уражено FPV-дронами 9 квітня під час спроби навести переправу через річку Чорний Жеребець.

Олег Катков розповів, що ця інженерна машина з'явилася на озброєнні російської армії лише у 2018 році. За своєю конструкцією вона доволі проста – звичайний "КамАЗ" з установленим у кузові великим барабаном, який розмотує тимчасову дорогу (полотно).

Один барабан вміщує десятки метрів такого полотна, яке машина розкладає, рухаючись заднім ходом. Це дозволяє проходити важкопрохідні або заболочені ділянки місцевості колісній техніці.

Ширина полотна – близько 4 – 5 метрів, довжина – до 50 метрів. До складу комплексу входить дві таких машини.

Хоча техніка й нова для Росії, вона не є унікальною. Подібні інженерні засоби використовувалися ще за радянських часів, а також під час висадки США, Великої Британії, Канади та інших країн в Нормандії у Другій світовій війні проти нацистської Німеччини.

Тому не можна сказати, що це якась супер-пупер унікальна машина,

– наголосив головний редактор Defence Express.

Росіяни втратили одну з таких машин, намагаючись навести переправу через водну перешкоду. Скориставшись оголошеним ними ж "великоднім перемир'ям", яке вони неодноразово порушували, вони намагалися витягнути машину для ремонту та звільнення маршруту для іншої інженерної техніки. Проте Сили оборони України зірвали ці спроби.

Розвідники опублікували відео, на якому російський окупант тікав від дрона на мотоциклі у Запорізькій області. Також днями наші військові знищили російський танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку. Він був захований у промисловій будівлі.