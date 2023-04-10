Там слишком много шпионов, – Давидюк сказал, изменит ли Ватикан отношение к войне в Украине

Ватикан пытается "примирить" Украину с ее агрессором. Накануне состоялся Крестный ход, в котором принял участие представитель Украины и гражданин России.

Украине нужно пригласить к себе Папу Римского. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что пусть понтифик посмотрит на Херсон, Николаевскую область, Харьков, где совершили преступления оккупанты.

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Много святого, но и много человеческого

Давидюк уверен, что в Папе очень много святого, но очень много человеческого. И человеческое побеждает политическое и бизнесовое.

У нас почему-то боятся, когда он приедет в Украину, может что-то не то сказать. А еще он заявлял, что посетит Украину при условии, если отправится и в Москву. Так пусть едет. Но и пусть сначала увидит то зло, которое совершили россияне в Украине,

– подчеркнул он.

Политолог предположил тогда в понтифике, как в человеке, обязательно что-то изменится и больше он не будет пытаться "примирить" Украину и страну-агрессора.

Политолог о влиянии на Папу Римского со стороны России: смотрите видео

Нужно больше информировать Папу

Он считает, что в Украине среди русских попов очень много граждан России и представителей ФСБ. Также слишком много российских шпионов среди кардиналов, которых страна-агрессор подкупает.

Как отметил Давидюк, они ходят вокруг Папы и убеждают его, что нужно говорить о "мире". А Папа Римский – очень порядочный человек, хоть и антиамериканист, и иногда он подвергается российскому влиянию.

А также он иногда с утра посчитает, сколько денег в банке Ватикана и ему становится больно от того, что нужно будет работать против России. И именно поэтому появляются такие пиар-акции,

– подчеркнул собеседник.

Поэтому Украине нужно больше информировать Папу, по мнению Давидюка, – о жертвах, об убийствах, изнасилованиях, чтобы он точно понимал, с кем он "партнерится".

"В свое время против таких, как Путин совершали крестовые походы, а не помогали им совершать беспредел на действительно святых территориях", – резюмировал Николай Давидюк.

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