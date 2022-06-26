7-летняя девочка мирно спала дома, – Кулеба призвал G7 ответить России на обстрел Киева
Источник:Дмитрий Кулеба
Российские военные атаковали Киев, разрушив дом, в котором находилась 7-летняя девочка. Украина призывает страны G7 ответить России на обстрел Киева.
Кулеба просит G7 предоставить Украине тяжелое вооружение
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к лидерам G7, которые 26 июня собрались на саммит в Германии. Украинский министр призвал ужесточить санкции против России после циничного удара по Киеву.
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Кулеба отметил, что от российских атак страдают многие украинцы по всей Украине. Среди них и 7-летняя девочка, в дом которой 26 июня попала российская ракета.
Глава МИД Украины просит лидеров "Группы семи" в ответ на российские удары предоставить Украине тяжелое вооружение.
7-летний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Многие другие по всей Украине находятся под бомбардировками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм России,
– написал Кулеба.
Россия нанесла ракетный удар по Киеву
- Вооруженные силы России атаковали Киев утром 26 июня, нанеся удар по Шевченковскому району. Одна из вражеских ракет попала в новую многоэтажку.
- Известно, что в результате обстрела пострадали четыре человека, троих из которых – достали из-под завалов. Из-под завалов дома в Киеве достали и 7-летнюю девочку, о которой написал Кулеба. Ребенка направили в медицинский центр Охматдет. Советник главы МВД Антон Геращенко информировал, что жизни ребенка ничего не угрожает.
- В то же время под завалами бетонной плитой зажало 36-летнюю мать девочки. Кроме того, на месте взрывов в Киеве ищут мужчину, который может быть живым.
- Россия нанесла удары по столице Украины со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с Каспийского моря. Одна из вражеских ракет попала в детский сад, а остальные – сбили подразделения ПВО.
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