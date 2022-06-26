7-летняя девочка мирно спала дома, – Кулеба призвал G7 ответить России на обстрел Киева

Российские военные атаковали Киев, разрушив дом, в котором находилась 7-летняя девочка. Украина призывает страны G7 ответить России на обстрел Киева.

Кулеба просит G7 предоставить Украине тяжелое вооружение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к лидерам G7, которые 26 июня собрались на саммит в Германии. Украинский министр призвал ужесточить санкции против России после циничного удара по Киеву.

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Кулеба отметил, что от российских атак страдают многие украинцы по всей Украине. Среди них и 7-летняя девочка, в дом которой 26 июня попала российская ракета.

Глава МИД Украины просит лидеров "Группы семи" в ответ на российские удары предоставить Украине тяжелое вооружение.

7-летний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Многие другие по всей Украине находятся под бомбардировками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм России,

– написал Кулеба.

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