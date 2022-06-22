7 тысяч рублей, проезд и проживание: как из России завозят учителей на Херсонщину
В оккупированной Херсонской области захватчики пытаются взять под контроль образовательную сферу. Поскольку местные учителя на коллаборационизм не идут, россияне завозят студентов-педагогов из Сибири.
Оккупанты полным ходом пытаются организовать образовательный процесс на предстоящий учебный год. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.
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Образование под дулом автоматов
Россияне пытаются склонять к сотрудничеству учителей и преподавателей, а также проводить родительское собрание. Такое общение всегда происходит фактически под дулами автоматов, но местные педагоги в большинстве своем не соглашаются работать с оккупантами.
Россияне уже подсчитали, сколько учителей никуда не уехали и готовы продолжать работать в учебных заведениях. Поняли, что существует критический недостаток педагогов в школах.
Поэтому россияне решили привезти на Херсонщину студентов-педагогов из Новосибирска. Им предлагают выплату 7 тысяч рублей в сутки, оплату проезда и проживания. Хотят, чтобы те преподавали в херсонских школах.Обратите внимание! Оккупанты прибегают и к другим "замещениям" учителей на Херсонщине. Назначают кого угодно. Например, новым директором Херсонского областного музыкально-драматического театра стал работник учреждения Валерий Шелудько, ранее бывший охранником.
ВСУ продвигаются в Херсонской области
- ВСУ наступают в Херсонской области, они продвигаются в областной центр с нескольких сторон. Оккупанты строят в промышленных районах оборонные укрепления. Они готовятся к уличным боям, потому что понимают, что наступление украинской армии им не остановить.
- На Херсонщине активизировалось партизанское движение. Недавно партизаны взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Соболева, который перешел на сторону оккупантов во время полномасштабного вторжения. Впоследствии взорвали машину гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева. По предварительной информации, сам коллаборант не пострадал.
- Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань отметил, что главная задача ВСУ и партизан – вытеснить оккупантов из Херсона фактически без боя, чтобы уменьшить количество разрушений и обстрелов в самом городе.
- В городе активисты оставляют надписи "Херсон – это Украина", напоминая местным, что вскоре оккупантов выгонят.
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