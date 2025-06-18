Россия формирует новую дивизию на базе 200 бригады, разбитой под Харьковом
- Россия формирует новую 71 мотострелковую дивизию на базе 200 бригады, которая понесла потери под Харьковом в 2022 году.
- Новая дивизия может быть частью усилий Кремля для усиления давления на Украину и демонстрации силы у границ НАТО.
В состав "Ленинградского военного округа" входят пять мотострелковых дивизий, а также другие военные подразделения, что указывает на расширение боевых возможностей России на севере.
Российские войска формируют новую 71 дивизию на основе 200 мотострелковой бригады. Это подразделение понесло значительные потери во время боев на Харьковщине в 2022 году, но, вероятно, получило новую задачу.
Подробнее о попытке Кремля восстановить боевые возможности и повысить давление как на Украину, так и на страны Балтии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Читайте также Готова ли Россия воевать вечно и почему вдруг вспомнила о Северной войне 300-летней давности
Что известно о новой дивизии
РосСМИ сообщают, что 200 бригада изменила название – на "71 мотострелковая дивизия". Это может указывать на процесс ее переформатирования. Впрочем, деталей о составе или задачах соединения нет.
На данный момент известно лишь, что новая дивизия якобы включена в состав так называемого "Ленинградского военного округа" – структуры, которую Россия восстановила для усиления северной группировки.
История 200 бригады: поражение и восстановление
200 арктическая мотострелковая бригада понесла значительные потери в 2022 году во время боев на Харьковщине. По данным украинских военных и международных аналитиков, бригада потеряла боеспособность.
Несмотря на это, ее подразделения позже замечали в боях на Сумском направлении, а в мае 2025 года – на параде в Минске. Это свидетельствует о ее частичном восстановлении, которое теперь, вероятно, перешло в новую фазу – создания дивизии.
Новое соединение – подготовка к наступлению?
Если 71 дивизию действительно формируют, это может быть попыткой Кремля повысить давление на северном фронте. Речь идет как о войне против Украины, так и о демонстрации силы у границ НАТО.
Среди возможных направлений дислокации - регионы вблизи Финляндии или Балтии, что согласуется с другими признаками милитаризации на северо-западе России.
В "Ленинградский военный округ" входят пять мотострелковых дивизий (18, 68, 69, 71 и 72), а также 80 арктическая и 128 разведывательно-штурмовая бригады.
В оперативном подчинении также находятся соединения: 76 десантно-штурмовая дивизия, 61 и 336 бригады морской пехоты. Это дает основания говорить о стратегическом расширении боевых возможностей России на северном направлении.
Украинские и западные эксперты предполагают, что формирование новых дивизий – не только о пополнении потерь, но и о подготовке к потенциальной эскалации.
Напомним, Россия наращивает военное присутствие у границы с Финляндией, что вызывает беспокойство в стране. Президент Финляндии обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом из-за опасений, что Россия может перебросить ресурсы на север после войны в Украине.