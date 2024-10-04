Не на восстановление: после выхода из Угледара 72 бригада отошла на новый рубеж обороны
Накануне 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев вышли из Угледара. Выяснилось, что бригада отошла на новый рубеж обороны.
Об этом 24 Каналу сообщили в бригаде. Напомним, что украинские военные получили распоряжение выйти из Угледара 2 октября.
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Отвели ли 72 бригаду на восстановление
Мы отошли на новый рубеж обороны и продолжаем выполнять свой конституционный долг,
– сообщили в бригаде.
В то же время один из неназванных военных 72 бригады рассказал Общественному, что отдельные батальоны, которые понесли значительные потери в боях за Угледар, сейчас находятся в Донецкой области на "оттяжке" в 10 – 15 километрах от фронта для доукомплектования.
Еще один военный добавил, что бригада остается на том же направлении, поскольку пока нет другого подразделения, который мог бы их заменить.
В издании "Слідство.Інфо" отметили, что с августа 2022 года в 72 ОМБр не состоялись ротации.
Также Общественное обратилось в Генштаб с вопросом, связаны ли сложности с ротацией 72 ОМБр со случаями СЗЧ в 123 бригаде ТРО, о которых стало известно 3 октября.
В Генштабе ответили, что пока не могут комментировать события на угледарском направлении, поскольку это может предоставить врагу важную информацию.