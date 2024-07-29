Таврическая бригада разгромила российскую бронегруппу в Донецкой области: эпическое видео

Силы обороны продолжают уничтожать российские войска. Еще одна бронегруппа оккупантов была разбита в Донецкой области Таврической бригадой.

Украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты с помощью мин и FPV-дронов. Вследствие этого, российские силы вынуждены были отступить.

Смотрите также ВСУ отбили масштабную механизированную атаку России в Донецкой области, – ISW

Как отражали атаку россиян в Донецкой области

В Донецкой области Таврическая бригада десантников успешно разгромила российскую наступательную бронегруппу. По сообщению 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оккупанты атаковали именно их позиции.

Как Таврическая бригада разбила бронегруппу россиян: смотрите видео

Российские войска выехали на штурм тремя боевыми машинами пехоты с десантом под прикрытием одного танка. Впрочем, российский танк сразу подорвался на минах, а одну из БМП с полным боекомплектом поразил украинский оператор FPV-дрона. Попадание в боекомплект вызвало детонацию, и машину разорвало на части.

Другие две бронемашины россиян остановили и поспешили покинуть поле боя. После этого украинские военные начали ликвидировать оккупантов из подбитых машин с помощью ударных дронов.

Была эффектная охота на оккупантов, успевших покинуть горящую технику, от наших операторов ударных дронов,

– рассказали десантники.

Заметим, что российское командование уже длительное время пытается захватить позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе села Константиновка и Парасковиевка.

Несмотря на постоянные атаки, десантники продолжают удерживать свои позиции вблизи села Константиновка, которое почти полностью разрушено в результате тяжелых боев.

Напомним, что за минувшие сутки российские войска недосчитались 1310 оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 576 тысяч человек.