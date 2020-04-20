7 областей не предоставили количество больных COVID-19: Ляшко объяснил почему

О ПЦР-исследованиях в областях, надбавках для врачей, продлении карантина, пике эпидемии коронавируса, работе полиции на Пасху, ситуации в Черновцах – в программе "После всего" на 24 канале рассказали главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пресс-секретарь главного управления полиции в Донецкой области Александра Гаврилко и мэр Черновцов Алексей Каспрук.

7 областей подали информацию, что не провели ни одного тестирования на коронавирус 19 апреля. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко лично общался с каждым руководителем лабораторных центров, чтобы узнать о причинах.

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По его словам, в некоторых областях не проводили ПЦР-исследования, поскольку шла подготовка к ним. В других – произошла ошибка во время подачи данных. В частности, это касается таких областей:

Винницкой,

Луганской,

Черновицкой,

Черниговской,

Сумской,

Херсонской,

Хмельницкой.

"В день, когда праздновали Пасху (19 апреля – 24 канал) в Луганский областной лабораторный центр доставили только 1 образец теста во второй половине дня. Поэтому они не запускали амплификатор для его исследования", – отметил Ляшко.

Он добавил, что такая же ситуация была в Черниговской и Херсонской областях. В Черновцах произошла досадная ошибка, поскольку они отчитались о 17 выявленных случаях коронавируса, но в таблицу внесли ноль. Они исправили и, наконец, оказалось, что 19 апреля провели 48 ПЦР-исследований.

В Винницкой области приняли решение не проводить тестирование, потому что 19 апреля в лаборатории готовили образцы для этих исследований. А это длительный процесс. За день они сделали 320 таких образцов.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

Внимание! По состоянию на 20 апреля в Украине зафиксировали 5 710 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умер 151 человек, впрочем выздороветь удалось 359 больным.

Ляшко также отметил, что 19 апреля 2020 года в Украине зафиксировали 261 больного коронавирусом.

Мы уверены, что во время празднования Пасхи люди не звонили врачам, пытались переждать. Это является одной из самых больших проблем украинского общества,

– добавил Ляшко.

Он отметил, если вы чувствуете симптомы, характерные для коронавирусных болезней – сразу звоните своему семейному врачу или проконсультируйтесь со 103. Не нужно ждать, когда станет хуже. В Минздраве также принимают все обращения относительно отказов в тестировании на коронавирус или о нарушении алгоритма и рассматривают каждый отдельный случай.

О продлении карантина

Карантин в Украине должен закончиться 24 апреля. Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина как минимум до 12 мая 2020 года.

Я как санитарный врач Украины буду готовить постановление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля – 24 канал),

– заявил Ляшко.



Новые карантиннные ограничения / Инфографика 24 канала

О надбавках врачам

По словам Виктора Ляшко, вопрос обеспеченности и оплаты труда в размере 300% от окладов находится на личном контроле президента, премьер-министра и министра здравоохранения. В среду, 22 апреля, планируют принять еще ряд решений, которые после изменений в бюджет позволят Национальной службе здравоохранения выплатить обещанные надбавки за апрель 2020 года.

Глава Минздрава лично контролирует пакет оплаты труда тех врачей, которые работали с лабораторно подтвержденными случаями коронавирусной болезни,

– отметил Ляшко.

Он также добавил, что правительство контролирует каждый регион и медицинское учреждение для того, чтобы деньги, которые будут начислены, дошли до каждого медработника, который оказывал помощь больным COVID-19.

Что известно о повышении зарплат для врачей?Сначала о повышении зарплат заявлял Президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, врачам, которые занимаются больными коронавирусом, должны повысить зарплату на 300%, остальным – на 200%.



Кабинет Министров Украины утвердил почасовую оплату врачам, а также повышение зарплат втрое, как и обещал президент.

О пике эпидемии коронавируса

"По некоторым математическим прогнозам, у нас пик должен был начаться 14 – 17 апреля. Если мы посмотрим на эти даты, то да, действительно, был зарегистрирован 501 случай – это больше всего", – заявил Ляшко.

По его словам, в этом конкретном случае математическое прогнозирование сработало.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

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