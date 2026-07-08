В Таганрогском заливе сразу два танкера оказались под ударом: россияне сетуют на атаку БПЛА

В ночь на 8 июля дроны достигли Таганрогского залива. Местные власти сообщили об атаке сразу на два танкера.

Известно также о пострадавших. 24 Канал собрал всю имеющуюся на данный момент информацию об атаке.

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Каковы последствия налета неизвестных дронов на Таганрогский залив?

Временный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся масштабной атаке беспилотников.

Целью удара, по всей видимости, были два танкера, которые следовали курсом на Ростов-на-Дону. Именно эти суда и получили повреждения. Слюсарь уточнил, что они якобы не перевозили груз, поэтому утечки нефти удалось избежать. Экипаж одного из танкеров был эвакуирован.

По словам Слюсаря, в результате атаки травмы получили два человека. Одному из пострадавших медики оказали помощь непосредственно на месте происшествия, а другого доставили в больницу для обследования. После осмотра оба отказались от дальнейшей госпитализации.

Губернатор также заявил, что в ходе отражения атаки беспилотников было якобы уничтожено около 70 вражеских БПЛА. Он также сообщил, что под ударом оказались 11 районов Ростовской области и, собственно, акватория Таганрогского залива.

По поводу атаки высказался и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Атака на Ростовскую область действительно была сильной этой ночью, но регион, к сожалению, пока остается наиболее защищенным. Пока,

– заинтриговал он.

Между тем мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки сообщила о пожаре в море к северу от Керченского полуострова.

Кроме того, в сводке Сил беспилотных систем появилась информация о еще 6 уничтоженных кораблях, катерах или других судах противника.

В целом отметим, что в ночь на 8 июля беспилотники провели атаку на несколько регионов России. В Нижнекамске после серии взрывов произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Взрывы также прогремели в Воронежской области. По данным мониторинговых сообществ, удар пришелся по военному аэродрому в Борисоглебске, где возник масштабный пожар. По предварительной информации, там базируются истребители Су-34, Су-35 и Су-30СМ.

Кроме того, под атакой оказался Саратов. Мониторинговые сообщества сообщают о вероятном поражении местного нефтеперерабатывающего завода, где после взрывов также вспыхнул пожар.