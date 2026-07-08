Відомо й про постраждалих. 24 Канал зібрав усю наявну на цей момент інформацію про атаку.

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Які наслідки нальоту невідомих дронів на Таганрозьку затоку?

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив, що вночі регіон перебував під масштабною атакою безпілотників.

Ціллю удару були, вочевидь, 2 танкери, які рухалися курсом до Ростова-на-Дону. Саме ці судна й зазнали пошкоджень. Слюсарь уточнив, що вони нібито не перевозили вантаж, тож витоку нафти вдалося уникнути. Екіпаж одного з танкерів евакуйовували.

За словами Слюсаря, внаслідок атаки травм зазнали двоє людей. Одному з постраждалих медики надали допомогу безпосередньо на місці події, тоді як іншого доставили до лікарні для обстеження. Після огляду обидва відмовилися від подальшої госпіталізації.

Губернатор також заявив, що під час відбиття атаки безпілотників було нібито знищено близько 70 ворожих БпЛА. Він також повідомив, що під ударом опинилися 11 районів Ростовської області і, власне, акваторія Таганрозької затоки.

Щодо атаки висловився й очільник Центру вивчення окупанції, Петро Андрющенко.

Атака на Ростовську область дійсно була сильна цієї ночі, але регіон, на жаль, поки залишається найбільш захищеним. Поки,

– заінтригував він.

Тим часом моніторингова група "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки повідомила про пожежу в морі на північ від Керченського півострова.

Крім того, у зведенні Сил безпілотних систем з'явилася інформація про ще 6 знищених кораблів, катерів або інших суден противника.

Загалом зазначимо, що в ніч на 8 липня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. У Нижньокамську після серії вибухів сталася пожежа на території нафтопереробного заводу.

Вибухи також пролунали у Воронезькій області. За даними осінтерів, удар припав по військовому аеродрому в Борисоглібську, де виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, там базуються винищувачі Су-34, Су-35 і Су-30СМ.

Крім того, під атакою опинився Саратов. Моніторингові спільноти повідомляють про ймовірне ураження місцевого нафтопереробного заводу, де після вибухів також спалахнула пожежа.