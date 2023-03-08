"К заднице цветы, женщина хочет победы Украины": белорусская фотограф показала резонансные открытки

В Международный женский день барышни хотят не только цветы. Это доказывают открытки белорусской фотографа. Они стали подлинным манифестом.

Сделала ее фотохудожница Алина Мазовец. Она посвятила открытки борьбе женщин за свои права. Так что мы не могли обойти их вниманием 8 марта.

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Художница признается, что сам кадр делала не для открыток. Но это одна из самых ярких ее работ. И она очень органично подходила под замысел фотографа. Таким образом, она решила мощно и весело поздравить с праздником.

Это не антипропаганда цветов

Мазовец подчеркивает, что эти открытки – не антипропаганда цветов. Она отметила, что цветами просто невозможно "заклеить все дыры в социальном неравенстве".

Сейчас женщины, и я думаю, что мужчины также, хотят мира, победы и свободы как никогда,

– подчеркнула она.

Фотограф добавляет, что неравенство все еще существует. И когда мы пытаемся что-то изменить в этом вопросе, это становится причиной расхода огромного количества времени и ресурсов. По ее словам, вряд ли мы и наши дети смогут "дожить до момента, когда возможно равенство". Впрочем, это не значит, что все мы должны сейчас сидеть и ничего не делать.

Открыток фотографа три. Одна посвящена Беларуси и две – Украине. Причем как на украинском, так и на белорусском языках. Что касается текстов на них, то они таковы:

"К заднице цветы, женщина хочет свободы Беларуси";

"К заднице цветы, женщина хочет победы Украины".

Открытки посвящены настоящему желанию женщин на 8 марта / Фото Алины Мазовец

Тем временем, украинские предприниматели стремятся немало заработать на цветах на 8 марта. Да, мы обнаружили букет, который оценили более чем в 11 тысяч долларов.

3 500 белых роз на 8 марта