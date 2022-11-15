80% Львова без света, нет тепла и горячей воды: в области до сих пор есть угроза ударов
Источник:Андрей Садовый
Почти весь Львов остался без света и горячей воды. По данным Андрея Садового, так же нет отопления.
Соответствующую информацию сообщил мэр Андрей Садовый. По его данным, один человек ранен.
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80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет,
– написал Садовый.
По его информации, коммунальщики уже запускают дизель-генераторы. Кроме того, мэр Львова сообщил, что:
- один человек тяжело ранен в результате ракетных обстрелов. Ее госпитализировали и оперируют;
- трамваи и троллейбусы в городе не курсируют, а восстановительные работы начнутся только после тревоги;
- все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.
"Об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями", – объяснил Андрей Садовый.
Отметим, что глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщал о ракетном попадании в энергетический объект на Львовщине. Львов, часть Яворивского, Золочевского и Червоноградского районов без электроэнергии. Масштабы ситуации специалисты смогут оценить по окончании воздушной тревоги.