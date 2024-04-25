Шел всю ночь: дедушка вышел с оккупированной территории, потому что не хотел получать паспорт России

Из оккупированной части поселка Очеретино самостоятельно смог выйти 88-летний дедушка Иван Яковлевич. Он шел всю ночь, прятался от обстрела, но вышел на подконтрольную Украине территорию и все это потому, что мужчина не хотел получать российский паспорт.

Невероятную историю рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Он отметил, что поступок дедушки является проявлением любви к Родине и четко демонстрирует его гражданскую позицию.

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Всю жизнь собрал в один рюкзак

Российские военные смогли прорваться в поселок Очеретино Донецкой области и оккупировали часть населенного пункта. 88-летний Иван Яковлевич оказался на оккупированной части. Российские военные забрали у него украинский паспорт и заявили, что взамен он получит российский.

Такая "перспектива" не нравилась дедушке, поэтому он собрал необходимые вещи в один небольшой рюкзак, взял пенсионное удостоверение – единственное, что осталось из документов, и ушел. 88-летний Иван Яковлевич шел всю ночь. Когда он смог дойти до переезда, то начался обстрел. Мужчина нашел себе укрытие и ждал, пока прекратится огонь. После этого он продолжал свой путь.

В конце концов, дедушка смог выйти на подконтрольную Украине территорию. Его встретили волонтеры и сначала вывезли в Покровск, а затем дедушку эвакуировали дальше.

Благодаря нашему сотрудничеству с "Восток-SOS" оперативно решили вопрос эвакуации дедушки во временный шелтер в Днепре. Оттуда Иван Яковлевич будет направлен в одно из учреждений системы социальной защиты населения. Там ему будет предоставлено место для проживания и все необходимые услуги,

– сообщил Филашкин.

Он добавил, что история 88-летнего Ивана Яковлевича действительно поражает, ведь она демонстрирует четкую гражданскую позицию и любовь к Родине.

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