Ночная атака "Шахедами", Мали разорвало дипотношения с Украиной: хронология 894 дня войны
Российская армия не прекращает атаковать Украину с неба и на земле, давя на позиции Вооруженных Сил. Однако наши защитники отражают вражеские натиски и активно наносят ущерб противнику.
О том, каким был 894 день войны на фронте, международной арене и в тылу – читайте в материале 24 Канала.
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В Мали, где власть имеет переходное правительство, заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Переходное правительство Мали заявило, что они решили: Перед этим заявлением в документе высказывается ряд обвинений в сторону Украины. В частности, в отношении представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, который, по словам хунты, якобы признал роль Киева в поражении от туарегов 25 – 27 июля сил вооруженных сил Мали и российских вагнеровцев. Также в Мали считают, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров также якобы открыто демонстрировал поддержку своей страной "международного терроризма", в частности – в Мали. Далее малийская хунта в документе изображает Украину и нашу власть в "лучших" традициях Кремля, заявив о "нацистском режиме" в нашей стране. Также переходное правительство Мали заявило, что якобы действия украинской власти являются "нарушением суверенитета Мали" и "уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осудительны сами по себе и являются явной агрессией". Мониторинговые паблики сообщают о работе Сил ПВО в районе города Белая Церковь. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на восстановление детской больницы "Охматдет", по которой ударили российские оккупанты, собрали "значительную сумму". В частности, благотворители собрали более миллиарда гривен. Это без денег от иностранных правительств. Советник мэра Мариуполя заявил, что о запуске железной дороги могут свидетельствовать результаты мониторинга и фиксации движения вдоль ключевых станций. Петр Андрющенко рассказал, что мониторинг проводили 31 июля. ️И к нехорошим новостям. Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь через Гранитное/Маловодное, По словам советника мэра Мариуполя, это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. По его словам, это не альтернатива Крымскому мосту, это самостоятельная автономная ветка, которая сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем мост. В Харькове слышно серию взрывов, Перед этим начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил, что по состоянию на полночь 5 августа – российские беспилотники находились в районе Харькова. Ориентировочно в 00:46 5 августа в Харькове снова слышали взрыв. На этот раз, вероятно, за пределами города.
Сколько кораблей оккупантов расположено в морях
Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной
На восстановление "Охматдета" собрали более миллиарда гривен без помощи иностранных партнеров
Россияне запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь
– рассказал Петр Андрющенко.
В Харькове дважды слышали серию взрывов
– сообщило Суспильне ориентировочно в 0:06 5 августа.
В Мали, где власть имеет переходное правительство, заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.
Переходное правительство Мали заявило, что они решили:
Перед этим заявлением в документе высказывается ряд обвинений в сторону Украины. В частности, в отношении представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, который, по словам хунты, якобы признал роль Киева в поражении от туарегов 25 – 27 июля сил вооруженных сил Мали и российских вагнеровцев.
Также в Мали считают, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров также якобы открыто демонстрировал поддержку своей страной "международного терроризма", в частности – в Мали.
Далее малийская хунта в документе изображает Украину и нашу власть в "лучших" традициях Кремля, заявив о "нацистском режиме" в нашей стране.
Также переходное правительство Мали заявило, что якобы действия украинской власти являются "нарушением суверенитета Мали" и "уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осудительны сами по себе и являются явной агрессией".
Мониторинговые паблики сообщают о работе Сил ПВО в районе города Белая Церковь.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на восстановление детской больницы "Охматдет", по которой ударили российские оккупанты, собрали "значительную сумму". В частности, благотворители собрали более миллиарда гривен. Это без денег от иностранных правительств.
Советник мэра Мариуполя заявил, что о запуске железной дороги могут свидетельствовать результаты мониторинга и фиксации движения вдоль ключевых станций. Петр Андрющенко рассказал, что мониторинг проводили 31 июля.
️И к нехорошим новостям. Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь через Гранитное/Маловодное,
По словам советника мэра Мариуполя, это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян.
По его словам, это не альтернатива Крымскому мосту, это самостоятельная автономная ветка, которая сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем мост.
В Харькове слышно серию взрывов,
Перед этим начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил, что по состоянию на полночь 5 августа – российские беспилотники находились в районе Харькова.
Ориентировочно в 00:46 5 августа в Харькове снова слышали взрыв. На этот раз, вероятно, за пределами города.