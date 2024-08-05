Ночная атака "Шахедами", Мали разорвало дипотношения с Украиной: хронология 894 дня войны

Российская армия не прекращает атаковать Украину с неба и на земле, давя на позиции Вооруженных Сил. Однако наши защитники отражают вражеские натиски и активно наносят ущерб противнику.

О том, каким был 894 день войны на фронте, международной арене и в тылу – читайте в материале 24 Канала.

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