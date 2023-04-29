Шойгу с сачком будет ловить БПЛА, – Свитан предположил, долетит ли дрон на Красную площадь

Опасения россиян из-за непредвиденных инцидентов на 9 мая могут быть небезосновательными. Вооруженные Силы Украины или какие-то добрые люди могут запустить беспилотники на Красную площадь для уничтожения легитимных целей.

Россияне не смогут придумать новые меры безопасности для того, чтобы уберечься от возможных событий на Красной площади 9 мая. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Попасть могут не только в технику

Во многих городах России упраздняют парады до 9 мая. Кремль боится атаки беспилотниками и даже разработал план действий в Москве на случай, если она все-таки состоится.

Уже 10 лет войны идет с Россией, в мире очень много хороших людей, разбирающихся в управлении самолетом и в производстве БПЛА. Потому, думаю, несколько беспилотников однозначно будут на Красной площади. Пытаются скорректировать или уничтожить военные объекты,

– отметил Роман Свитан.

Он пояснил, что военные объекты, которые могут быть на Красной площади, – это поток солдат, военная техника и военное руководство России. Все это легитимные цели, которые Украина может уничтожать.

"Владимир Путин как главнокомандующий – это особенно легитимная военная цель. Поэтому, думаю, могут быть выполнены задачи, если получится, как минимум хорошими людьми или нашими Вооруженными силами", – подчеркнул военный эксперт.

Путин, в свою очередь, пытается чем-то "прикрыться". Для него своеобразной защитой станет президент Казахстана – Садыр Жапаров.

Роман Свитан о возможной атаке беспилотников в России: смотрите видео

"Шойгу с сачком"

Полковник запаса ВСУ убежден, что на 9 мая какой-нибудь беспилотный летательный аппарат с зарядом все же долетит до Красной Площади.

Это хороший вариант уничтожения военного объекта. Тем более следует обратить внимание на то, что глава ГУР МОУ предупредил нонкомбатантов и гражданских Москвы о том, что может быть удар и не желательно находиться в районе поражения,

– заметил Свитан.

По его словам, подобные предупреждения делают не просто так. Если в случае удара дроном по военным колоннам или военному руководству Украина гражданские или нонкомбатанты будут ранеными, Украина не несла ответственность за это.

Маловероятно, впрочем, что россияне придумают новые и особые меры безопасности, которых не было раньше.

"Разве если Шойгу с сачком будет бегать и ловить эти беспилотники – это что-то новое. Но на самом деле ничего нового они не смогут уже придумать. Те системы поражения по БПЛА, которые у них есть, будут не эффективны в городских застройках", – отметил полковник запаса ВСУ.

Все потому, что в города они бы не ставили зенитно-ракетные комплексы, например, "Панцири". Если бы в районе Красной площади ЗРК начали сбивать беспилотники, даже без заряда, россияне сами могли бы разрушить этот мавзолей.

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