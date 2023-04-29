Росіяни не зможуть вигадати нових заходів безпеки для того, аби вберегтися від можливих подій на Червоній площі 9 травня. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Поцілити можуть не лише в техніку

У багатьох містах Росії скасовують паради до 9 травня. Кремль боїться атаки безпілотниками та навіть розробив план дій у Москві на випадок, якщо вона все ж відбудеться.

Вже 10 рік війни йде з Росією, у світі дуже багато добрих людей, які розбираються в керуванні літаком і у виробництві БПЛА. Тому, думаю, декілька безпілотників однозначно будуть на Червоній площі. Намагатимуться скоректувати або знищити воєнні об'єкти,

– зазначив Роман Світан.

Він пояснив, що воєнні об'єкти, які можуть бути на Червоній площі – це потік солдат, воєнна техніка та військове керівництво Росії. Все це є легітимними цілями, які Україна може знищувати.

"Владімір Путін як головнокомандувач – це особливо легітимна воєнна ціль. Тому, думаю, можуть бути виконані завдання, якщо вийде, як мінімум добрими людьми або й нашими Збройними силами", – підкреслив військовий експерт.

Путін, своєю чергою, намагається чимось "прикритись". Для нього своєрідним захистом стане президент Казахстану – Садир Жапаров.

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"Шойгу зі сачком"

Полковник запасу ЗСУ переконаний, що на 9 травня якийсь безпілотний літальний апарат із зарядом все ж долетить до Червоної Площі.

Це хороший варіант знищення воєнного об'єкта. Тим паче треба звернути увагу на те, що голова ГУР МОУ попередив некомбатантів та цивільних Москви про те, що може бути удар і не бажано перебувати в районі ураження,

– підмітив Світан.

За його словами, такі попередження роблять не просто так. Якщо у випадку удару дроном по колонах воєнних або військовому керівництву Україна цивільні чи некомбатанти будуть пораненими, Україна не несла відповідальність за це.

Малоймовірно, втім, що росіяни вигадають нові та особливі заходи безпеки, яких не було раніше.

"Хіба якщо Шойгу з сачком бігатиме та ловитиме ці безпілотники – це щось нове. Але насправді нічого нового вони не зможуть вже вигадати. Ті системи ураження по БПЛА, які у них є, будуть не ефективними в міських забудовах", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

Усе через те, що в міста вони б не ставили зенітно-ракетні комплекси, наприклад, "Панцирі". Якби в районі Червоної площі ЗРК почали збивати безпілотники, навіть без заряду, росіяни б самі могли зруйнувати цей мавзолей.

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