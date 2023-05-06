У россиян возникнут вопросы, – политолог предположил, что покажет Кремль на параде 9 мая

В России отменили парады к 9 мая в более чем 20 городах. Однако в Москве он якобы должен состояться. И если это произойдет, то парад в этом году не будет иметь такого эффекта, как в предыдущие годы.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что пропагандистско-идеологически так сложилось, что для многих россиян этот день превратился чуть ли не в "самый большой праздник".

К теме Контрнаступление ВСУ: оккупанты боятся, что Украина может "затмить священное 9 мая"

"Им это вбивали в головы, многим это понравилось. И этот "неоимперский угар" они достаточно активно его использовали в своей жизни. Им нравилось об этих вещах говорить", – заявил он.

Будут вопросы

Политолог убежден, чтобы россияне на параде не увидели, например, демонстрацию некоего "могущества" и т.п., то это будет очень сильно отличаться от того, что реально происходит на фронте.

Если там появится какая-нибудь новая техника, поверьте, в российских пабликах зададут вопрос: "Почему этой техники нет на фронте?"

– рассказал Рейтерович.

Он отметил, что сейчас говорят о том, что оккупанты не смогут собрать большое количество техники просто из-за того, что ее нет. Однако если новой техники тоже не появится, или парад не будет очень массовым, то вопросы у населения тоже возникнут.

"Начнутся вопросы: "А почему этой техники мало? А куда делась другая техника?" – сказал он.

Игорь Рейтерович считает, как бы россияне ни пытались создать какую-нибудь красивую картинку, они уже до проведения этого парада информационно и пиарно проиграли.

Что россияне могут показать на параде к 9 мая: смотрите видео

"И как бы тот парад ни происходил, сколько бы они техники туда ни собрали, оно не приведет к тому эффекту, на который они надеются. А они надеются на своеобразный эффект "общественной мобилизации", – добавил он.

Речь также об эффекте "доверия к действующей власти" и, вероятно, лозунгов "можем повторить" и т.д.

"Но согласно открыто-закрытым социологическим опросам, которые проводят в России, очень многие граждане просто не пойдут в этом году смотреть этот парад. И даже не будут особо за ним следить", – подытожил политолог.

9 мая в стране-агрессоре