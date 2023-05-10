Когда праздник удался: жители Архангельска получили салютом по голове 9 мая

В Архангельске ко дню победы местные жители решили запустить праздничный салют. Однако что-то пошло не так, и он начал падать на головы россиянам.

9 мая в Архангельске традиционное российское "победобесие" пошло не по плану – фейерверк запустили неправильно, и он начал взрываться не в небе, а над головами россиян. Момент "прилета" местные жители сняли на видео, сообщает 24 Канал.

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Крики и огни 9 мая: праздник в Архангельске

Ежегодно почитание памяти погибших во Второй мировой войне в России превращается в парады и марши военной техники с лозунгом "можем повторить". Этот год не стал исключением, однако в Архангельске вместо того, чтобы наблюдать за фейерверком, россиянам пришлось с криками от него бежать. Сначала все шло хорошо – местные развлекались, толпой бегали дети, однако в мгновение ока произошел взрыв, и тогда жителям Архангельска уже стало не до веселья.

Обломки фейерверка и искры чуть не поджарили толпу россиян, и им пришлось с криками разбегаться кто куда посреди дыма, вызванного взрывом.

Россияне убегают от салюта в Архангельске

В Москве по случаю "праздника" тоже запустили салют, впрочем, пропагандисты были недовольны и им. В частности Рогозин, эксглава "Роскосмоса", уехавший воевать на Донбасс и получивший там ранения в ягодицу, почему-то разозлился пышным фейерверкам в российской столице.

Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, освободили Донбасс? Киев капитулировал? А… Это, оказывается, в честь прошлых побед СССР… Мне кажется, коллегам в Москве нужно сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта,

– написал он.

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