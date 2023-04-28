Угроза смерти Путина к майским праздникам растет вдвое и он это понимает, – политолог

Для россиян 9 мая – сакральный праздник. Именно этот день имеет все шансы увековечиться смертью российского диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Путину нужно скрываться гораздо лучше, чтобы обезопасить себя от угрозы.

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Конец Путина близко

Николай Давыдюк подчеркнул, что чем ближе к 9 мая, тем становится все интереснее.

Угроза смерти Путина в эти дни произрастает вдвое и он это понимает,

– заметил он.

К тому же у диктатора есть понимание, что украинские беспилотники, ДРГ, спецслужбы могут реализовать простую, но бесхитростную операцию по его ликвидации. Двойники не станут в расстройстве.

"Из всех этих двойников, из этих копий он – наиболее протертая версия. Это самый изношенный биосусор", – пошутил политолог.

По его мнению, не так трудно будет отыскать настоящего Путина, потому что он единственный из всех копий отзывается по прозвищу Кабаев.

Путин поплатится за все свои преступления

Николай Давыдюк убежден, что СБУ и ГУР с радостью выполнят важную миссию по уничтожению Путина.

Если смотреть аналитику управления рисками, то его смертность в такие дни растет,

– рассказал он.

По словам политолога, такую философию начал сам Путин. К тому же, глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин говорил о том, что Украина собирается атаковать россиян 9 мая. Так что заявления все же должны быть не безосновательными.

"Нам тоже очень интересны их военно-политические жертвы, ликвидация которых может привести к ликвидации их фашистского режима", – объяснил он.

Давидюк отметил, что Путину следует залечь на дно в прямом смысле этого слова. Однако не факт, что украинцы его там не найдут.

Этот праздник он спокойно праздновать не сможет. Для него это может стать его Уманью,

– сосредоточил внимание он.

В этот день Путин сможет почувствовать то, что испытывают украинцы после каждого дня войны.

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