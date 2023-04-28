Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Путіну треба ховатися набагато краще, щоб убезпечити себе від загрози.

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Кінець Путіна близько

Микола Давидюк наголосив, що чим ближче до 9 травня, тим ставатиме все цікавіше.

Загроза смерті Путіна в ці дні виростає вдвічі й він це розуміє,

– зауважив він.

До того ж у диктатора є розуміння, що українські безпілотники, ДРГ, спецслужби можуть реалізувати просту, але нехитру операцію із його ліквідації. Двійники не стануть на зваді.

"З усіх цих двійників, з цих копій він – найбільш протерта версія. Це найбільш зношене біосміття", – пожартував політолог.

На його думку, не так важко буде відшукати справжнього Путіна, бо він єдиний з усіх копій відкликається на прізвисько Кабаєв.

Путін поплатиться за всі сої злочини

Микола Давидюк переконаний, що СБУ та ГУР із радістю виконають важливу місію зі знищення Путіна.

Якщо дивитися аналітику управління ризиками, то його смертність в такі дні виростає,

– розказав він.

За словами політолога, таку філософію розпочав сам Путін. До того ж очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин говорив про те, що Україна збирається атакувати росіян 9 травня. Тож заяви все ж мають бути не безпідставними.

"Нам теж дуже цікаві їхні військово-політичні жертви, ліквідація яких може призвести до ліквідації їхнього фашистського режиму", – пояснив він.

Давидюк зауважив, що Путіну варто залягти на дно у прямому сенсі цього слова. Проте не факт, що українці його там не знайдуть.

Це свято він точно спокійно святкувати не зможе. Для нього це може стати його Уманню,

– зосередив увагу він.

У цей день Путін зможе відчути те, що відчувають українці після кожного дня війни.

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