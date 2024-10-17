Россия снова устроила дроновый террор – взрывы в Киеве, Ровно: хронология 967 дня войны

17 октября 2024, 06:57
Читати новину українською
Автор: Анастасия Лукашевская

Начались 967 сутки полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты в очередной раз атаковали мирные города дронами. Взрывы этой ночью слышали жители ряда областей, в частности, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Киевской.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери врага и продвижение – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Супермощная и уничтожает "Кинжалы": что такое THAAD и почему США передали ее не Украине, а Израилю

08:22, 17 октября

Враг атаковал машины экстренных служб на Сумщине

В результате атаки на Сумщине вспыхнул пожар в доме. Россияне также нанесли повторные удары – FPV-дронами по авто экстренных служб.

08:21, 17 октября

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева

Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области. В регионе работали силы ПВО.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет", – сообщили в ОВА.

08:20, 17 октября

Генштаб обновил потери врага

ВСУ ликвидировали еще 1420 российских захватчиков. Также уничтожили 244 единицы вражеской техники.

Потери врага на 17 октября

  • личного состава – около 674 270 (+1420),
  • танков – 9014 (+17),
  • боевых бронированных машин – 18002 (+33),
  • артиллерийских систем – 19510 (+51),
  • РСЗО – 1232 (+1),
  • средств ПВО – 978 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 17104 (+54),
  • крылатых ракет – 2620 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26815 (+83),
  • специальной техники – 3446 (+5).
08:18, 17 октября

Над Киевом сбили все дроны

В КГВА сообщили, что в результате работы ПВО и других составляющих Сил обороны, все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к столице, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом – на трех этажах повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат.

Без пострадавших.

06:47, 17 октября

Враг продвинулся на Донетчине

Россияне продвинулись возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки. Зато Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

06:33, 17 октября

Россию атаковали БпЛА

Правда, на территории страны-агрессора также было громко – в части областей врага фиксировали беспилотники.

Объявляли тревогу, в частности, в Белгородской области. Впоследствии к ней присоединились Брянская, Курская, Воронежская, Смоленская, Орловская области. В небе над последней якобы отработало "пе-ве-о" – россияне заявили о сбитии по меньшей мере 5 беспилотников. Еще 3 якобы удалось сбить над Брянской областью.

06:29, 17 октября

Взрывы в столице

В 01:56 сообщили о взрывах в столице. В КГВА сообщили, что в Киеве работает противовоздушная оборона.

Примерно в 3:40 и в 4:00 в Киеве прогремели новые взрывы. Вражеские цели, вероятно, сбивали на пудступах к столице.

06:23, 17 октября

"Шахеды" фиксировали в Полтавской и Черниговской областях. Там были слышны взрывы. В частности, их слышали в Одессе и Днепре.

Также в 01:30 в Ровно и области гремели взрывы в результате атаки дронов-камикадзе, которые залетали на область с территории Житомирщины.

06:21, 17 октября

Ночью Россия запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. По меньшей мере 2 воздушные цели врага попали в Чернобыльскую зону.