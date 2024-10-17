Россия снова устроила дроновый террор – взрывы в Киеве, Ровно: хронология 967 дня войны
Начались 967 сутки полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты в очередной раз атаковали мирные города дронами. Взрывы этой ночью слышали жители ряда областей, в частности, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Киевской.
О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери врага и продвижение – читайте в материале 24 Канала.
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В результате атаки на Сумщине вспыхнул пожар в доме. Россияне также нанесли повторные удары – FPV-дронами по авто экстренных служб. Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области. В регионе работали силы ПВО. "Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет", – сообщили в ОВА. ВСУ ликвидировали еще 1420 российских захватчиков. Также уничтожили 244 единицы вражеской техники. Потери врага на 17 октября В КГВА сообщили, что в результате работы ПВО и других составляющих Сил обороны, все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к столице, были обезврежены. В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом – на трех этажах повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат. Без пострадавших. Россияне продвинулись возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки. Зато Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов. Об этом сообщили аналитики DeepState. Правда, на территории страны-агрессора также было громко – в части областей врага фиксировали беспилотники. Объявляли тревогу, в частности, в Белгородской области. Впоследствии к ней присоединились Брянская, Курская, Воронежская, Смоленская, Орловская области. В небе над последней якобы отработало "пе-ве-о" – россияне заявили о сбитии по меньшей мере 5 беспилотников. Еще 3 якобы удалось сбить над Брянской областью. В 01:56 сообщили о взрывах в столице. В КГВА сообщили, что в Киеве работает противовоздушная оборона. Примерно в 3:40 и в 4:00 в Киеве прогремели новые взрывы. Вражеские цели, вероятно, сбивали на пудступах к столице. "Шахеды" фиксировали в Полтавской и Черниговской областях. Там были слышны взрывы. В частности, их слышали в Одессе и Днепре. Также в 01:30 в Ровно и области гремели взрывы в результате атаки дронов-камикадзе, которые залетали на область с территории Житомирщины. Ночью Россия запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. По меньшей мере 2 воздушные цели врага попали в Чернобыльскую зону.
Враг атаковал машины экстренных служб на Сумщине
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева
Генштаб обновил потери врага
Над Киевом сбили все дроны
Враг продвинулся на Донетчине
Россию атаковали БпЛА
Взрывы в столице
В результате атаки на Сумщине вспыхнул пожар в доме. Россияне также нанесли повторные удары – FPV-дронами по авто экстренных служб.
Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области. В регионе работали силы ПВО.
"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет", – сообщили в ОВА.
ВСУ ликвидировали еще 1420 российских захватчиков. Также уничтожили 244 единицы вражеской техники.
Потери врага на 17 октября
В КГВА сообщили, что в результате работы ПВО и других составляющих Сил обороны, все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к столице, были обезврежены.
В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом – на трех этажах повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат.
Без пострадавших.
Россияне продвинулись возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки. Зато Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Правда, на территории страны-агрессора также было громко – в части областей врага фиксировали беспилотники.
Объявляли тревогу, в частности, в Белгородской области. Впоследствии к ней присоединились Брянская, Курская, Воронежская, Смоленская, Орловская области. В небе над последней якобы отработало "пе-ве-о" – россияне заявили о сбитии по меньшей мере 5 беспилотников. Еще 3 якобы удалось сбить над Брянской областью.
В 01:56 сообщили о взрывах в столице. В КГВА сообщили, что в Киеве работает противовоздушная оборона.
Примерно в 3:40 и в 4:00 в Киеве прогремели новые взрывы. Вражеские цели, вероятно, сбивали на пудступах к столице.
"Шахеды" фиксировали в Полтавской и Черниговской областях. Там были слышны взрывы. В частности, их слышали в Одессе и Днепре.
Также в 01:30 в Ровно и области гремели взрывы в результате атаки дронов-камикадзе, которые залетали на область с территории Житомирщины.
Ночью Россия запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. По меньшей мере 2 воздушные цели врага попали в Чернобыльскую зону.