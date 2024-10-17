Россия снова устроила дроновый террор – взрывы в Киеве, Ровно: хронология 967 дня войны

Начались 967 сутки полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты в очередной раз атаковали мирные города дронами. Взрывы этой ночью слышали жители ряда областей, в частности, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Киевской.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери врага и продвижение – читайте в материале 24 Канала.

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