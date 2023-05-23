А что с лицом: у Путина заявили, что события на Белгородщине вызывают "глубокую обеспокоенность"

У российского диктатора Владимира Путина заявили, что события в Брянской области вызывают "глубокую обеспокоенность". Мол, это требует от них "больших усилий".

Соответствующее заявление сделал рупор Путина Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не будет проводить специальное заседание Совбеза по ситуации в Белгородской области. Мол, его проведут планово поближе к концу недели, пишет 24 Канал.

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Что сказали у Путина о событиях на Белгородщине

Безусловно, то, что вчера (22 мая – 24 Канал) произошло, вызывает "глубокую обеспокоенность". Это еще раз подтверждает, что "украинские боевики" продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас "больших усилий",

– традиционно солгал Песков.

Стоит отметить, что "украинскими боевиками" пропаганда уже называет россиян, заявивших, что пришло "время борьбы за свободу России".

Кроме того, россияне из Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" обратились к другим россиянам с призывом не сопротивляться и не бояться: "В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях".

В то же время у Путина традиционно говорят, что они продолжают войну против Украины, которую называют "СВО", чтобы якобы в будущем "не допускать подобных "проникновений".

Однако глава украинской разведки Кирилл Буданов 22 мая в обращении к российским военным призвал их сдаться и предупредил: "Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь".

У Песков нет ответа на вопросы

Рупор Путина затруднился ответить на вопрос, почему так называемая якобы "зачистка", как называет пропаганда, Белгородской области от "нападающих" продолжается уже более суток. Дмитрий Песков призвал спросить об этом правоохранителей, минобороны и ФСБ.

На строительство защитных сооружений в Белгородской области потратили якобы 10 миллиардов рублей . Рупора Кремля спросили, можно ли считать нападение свидетельством полного провала работы по укреплению границы. Песков заверил, что администрация Путина "не может оценивать характеристики защитных конструкций".

Однако ответ на этот вопрос дали уже в самом Русском добровольческом корпусе. Там объяснили, что армия России ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не боявшихся открыто противостоять режиму Москвы за свободное будущее России.

В который раз разрушенный миф о том, что граждане России в безопасности и Россия сильна, по факту – власть годами просто разворовывала бюджет и врала, что все хорошо,

– заявили в РДК.

Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" объяснили, что:

резервов для реагирования на военные кризисы у Кремля нет – все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине;

Россия совершенно не защищена;

в Белгородской области паника, отчасти идет организованная эвакуация. Преимущественно происходит стихийное бегство.