Как украинские пилоты с МиГ-29 используют дальнобойные бомбы AASM Hammer: мощное видео
Источник:Defense Express
Украинские пилоты используют французские авиационные бомбы AASM Hammer активно уже полгода. И только сейчас в сети показали первое видео, как эти гибриды ракеты и бомб применяют в бою.
Что известно об AASM Hammer
AASM Hammer –гибрид ракеты и бомбы с максимальной дальностью использования около 70 километров, но в реальности дальность их использования меньше. На кадрах зафиксировали их сброс с МиГ-29.
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Момент атаки
На самом видео можно увидеть, что пилот МиГ-29 осуществляет очень низковысотный полет, чтобы не быть заметным для российских РЛС, далее задирает нос машины и под углом 45 градусов резко набирает высоту.
На 7 секунде выполнения маневра происходит непосредственно сброс AASM Hammer, после чего пилот МиГ-29 осуществляет разворот на горке и снова снижается до минимальной высоты.
А пока самолет выходит из атаки, в AASM Hammer включаются двигатели, которые забрасывают их на высоту, завидки они по навесной траектории уже летят к цели.
Переваты применения AASM Hammer
Да, на практике дальность использования может составлять до нескольких десятков километров, вместо 70 километров, как в случае с высотным сбросом. На самом деле такое применение AASM Hammer является оправданным и достаточно традиционным. Он используется в случае наличия у врага дальнобойных средств ПВО.
Именно такой метод применения AASM Hammer очевидно используется украинскими пилотами во время ударов по врагу другими аналогичными дальнобойными бомбами – JDAM-ER и SDB,
– говорится в статье.