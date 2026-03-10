СБУ сообщили о подозрении иранскому генералу, который поставлял в Россию двигатели для "Шахедов"

СБУ и Нацполиция собрали доказательства военных преступлений бригадного генерала Ирана Абдоллы Мехраби. Он причастен к поставкам России комплектующих для производства дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о подозреваемом иранском генерале?

По данным следствия, в 2022 – 2023 годах он организовал поставки в Россию комплектующих для серийного производства дронов-камикадзе Shahed-136. Речь идет об оптовых партиях иранских двигателей MD 550, которые устанавливают на эти беспилотники.

Следствие установило, что Мехраби использовал свои полномочия совладельца и председателя правления иранской компании военно-промышленного комплекса, которая специализируется на производстве двигателей для БпЛА. Благодаря этому он наладил регулярные поставки агрегатов для российских военных.

В дальнейшем эти компоненты использовали для производства ударных дронов на территории России, которыми атаковали гражданскую инфраструктуру Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Мехрабе о подозрении по статьям о пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Расследование продолжается.

Что известно о похожих операциях СБУ?