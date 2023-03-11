Президент непризнанной Абхазии срочно перевел силовиков в усиленный режим

Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжани отдал приказ перевести силовые структуры на усиленный режим работы. Это все – из-за протестов в Грузии.

Так, Аслан Бжани считает, что Абхазию нужно оградить от "внешних угроз". Об этом говорится на сайте его "администрации", информирует 24 Канал.

Кстати Пусть дождутся финала, – Подоляк о переживаниях Кремля по Абхазии и Осетии

В Абхазии силовиков перевели в усиленный режим

Глава государства провел рабочее совещание с начальником государственной службы охраны Дмитрием Дбаром и председателем службы государственной безопасности Робертом Киутом,

– отметили в сообщении.

Бжани приказал перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы из-за протестов в Тбилиси. В "администрации" подчеркнули, что в настоящее время в поле деятельности силовых структур – широкий круг вопросов, связанных с Абхазией от различных "внешних угроз".

Зеленский предлагает использовать опыт Украины для деоккупации Приднестровья и Абхазии

Недавно Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру. В частности, он упомянул о Приднестровье и Абхазии.

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены – от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", – отметил украинский президент.

Масштабные протесты в Грузии