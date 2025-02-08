Как Россия экспериментирует с Абхазией

Регион идеальный для экспериментов – небольшой, в военном и экономическом плане полностью зависит от России. Можно было экспериментировать и играть в народные протесты и электоральные революции. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Неудивительно, что в Абхазии были уже по меньшей мере четыре масштабных политических кризиса (три из них сопровождались массовыми протестами) после которых президент покидал свой пост. Так, Россия училась "играть в майдан" – все три свержения президента из-за протестов произошли после 2014 года. Ну и наконец еще один аспект – в Абхазии действительно есть свобода слова. Со своей спецификой, но есть.

Такие особенности национальной политики требовали управляющей руки. Эту функцию долгое время выполнял Владислав Сурков. В 2019 году после попадания в опалу "сдал дела" Виктору Козаку.

Но Козак, который занимается электоральными процессами в Грузии и Молдове, не показал должного результата. И в то же время в Абхазии снова вспыхнуло. Формальная причина – инвестиционный договор с Россией, которым открывались возможности для фактически скупки всей недвижимости региона крупным российским бизнесом. Так называемый абхазский "парламент" сначала каждый раз срывал сроки "ратификации", а потом встал на дыбы, и оппозиционные депутаты призвали народ на улицы.

Демократия? С одной стороны да, с другой – не совсем. "Ратификация" инвестиционного договора ломала старую и выгодную одной персоне схему. Суть в том, что в текущем состоянии отношений беспрепятственно заниматься отчуждением земли и строительством могли структуры, связанные с минобороны России и Сергеем Шойгу лично. Интерес к региону проявляло окружение Чемезова и Ковальчука. Параллельно Кириенко все больше замыкал на себе вопрос продвижения российского влияния и российской "мягкой силы".

Дальше все просто. Шойгу теряет. Казак как куратор региона оказался недостаточно неэффективным в Грузии и Молдове. Идеальный момент для большого кризиса с маленькой "республикой". Одним словом, так называемый "президент" непризнанной республики Абхазия Аслан Бжания уходит в отставку.

Не сразу, но после начала протестов Россия вдруг остановила выплату зарплаты абхазским бюджетникам. Формально могла – была строка в планах поддержки – Абхазия должна была начать зарабатывать сама. Был скандал с ультиматумом, который поставили Бжании летом 2024 года, – или ратификация и деньги или "денег нет, но вы держитесь".

Одним словом, протесты, отставки, множество кандидатов на пост президента. И новый куратор региона – Владислав Сурков увидел возможность показать свою эффективность. Точнее, он не куратор, а менеджер. Куратором становится (и уже не скрывает этого) Сергей Кириенко, который, выдержав театральную паузу, показал, кто победит на "президентских выборах".

Один из кандидатов в "президенты" (по совместительству "и.о. президента") едет в Москву и договаривается о продолжении выплат зарплат бюджетникам Россией. То, что не могли другие, этот "сделал за один день" – выплаты пошли с обеда 6 февраля. Параллельно с этим Кириенко отказал во встрече последовательно всем пяти оппозиционным кандидатам в "президенты".

При чем здесь Грузия и Украина

"Выборы" состоятся 15 февраля. Уже скоро. Но важно, что будет после. Здесь важным знаком становится поднятие вопроса развития отношений с Грузией. Ответ: "Ни о каких отношениях речи быть не может, пока Грузия не подпишет документ, обязывающий отказаться от применения силы в отношении Абхазии". Раскачивание темы и фактически ультиматум Тбилиси происходят на фоне протестов в Грузии.

Заметьте Это не пустой звук: почему США и Россия настаивают на выборах в Украине

А теперь моделируем ситуацию – таки происходят переговоры Гунбы с Кавелашвили при посредничестве России. А также создается определенная "дорожная карта" будущей реинтеграции (или нормализации отношений). Подобный сценарий был невозможен в предыдущие годы, но сейчас его вероятность резко возросла. "Грузинская мечта" получает электоральные баллы (реальную поддержку и благодарность населения) как партия, продвинувшаяся в деле реинтеграции.

Россия получает увеличение влияния на Грузию, а также замечательный кейс "урегулирования конфликтов", который будет демонстрировать на внешней арене.

Здесь мы приближаемся к главному. В Украине в 2025 году могут начаться переговоры и даже завершиться подписанием какого-то документа. После чего будут выборы. И здесь кейс Абхазии крайне важен по двум причинам.

Вполне вероятно подписание какой-то "дорожной карты". Она может касаться только гуманитарных вопросов, может охватывать вопросы экономики или даже иметь политическую составляющую. Для Москвы важен "процесс" (здесь уместно вспомнить минские договоренности). Мы имеем фамилии куратора и менеджера. Оба не впервые работают "по Украине".

Мы имеем парламентские выборы в Молдове, которые в Москве будут воспринимать как тренировку перед попыткой влиять на выборы в Украине. И мы имеем любителя ярких электоральных кампаний и создания неявных механизмов влияния "Суркова", вернувшегося из "политической ссылки". А рядом человек, который монополизировал влияние на российский интернет и подобрал под свое крыло остатки медиаимперии Пригожина.

Хотя бы исходя из этих двух пунктов кейс Абхазии стоит изучать. Можно увидеть как работают механизмы, которые уже сегодня запускают по Украине.