"Стальной фронт" создал защиту для Abrams и Bradley от дронов, – ABC News

Украинские военные рассказали, что максимально использовали танки Abrams и бронированные машины Bradley, которые предоставили США. Ведь Силы обороны нашли, как сделать технику еще более защищенной и эффективной.

Наши военные начали использовать специальные стальные экраны. Их разработали инженеры "Стального фронта".

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Как ВСУ защитили Abrams и Bradley

Солдат 47 механизированной бригады Александр Ширшин рассказал журналистам, что Bradley – это лучшая машина, которую он когда-либо водил.

"Учитывая количество попаданий на полях сражений, если бы мы до сих пор использовали наши старые БМП-1 или БМП-2, потери были бы в два – три раза выше", – сказал боец.

По его словам, большинство повреждений случаются во время посадки и высадки экипажа, или от FPV или других беспилотников.

Мы ничего не можем сделать с первым фактором, но можем компенсировать второй с помощью металлической сетки,

– объяснил украинский военный.

По его словам, эти стальные экраны специально для танков и БМП разработала инициатива "Стальной фронт". Их устанавливают поверх активной брони.

Представитель "Стального фронта" Александр Мироненко заявил, что они взяли руководство по стандартам НАТО и адаптировали его. На изготовление одного стального экрана нужна неделя, а на его установку – около 12 часов.

Журналисты заметили, что защитные экраны на Abrams и Bradley помогают отразить атаки дронов, предотвращая повреждения машин и снижая потери среди экипажа. Боец Александр Ширшин сказал, что эти экраны повысили выживаемость и людей, и машин.

Мы видим, что могли бы избежать потерь, которые несли ранее,

– сказал Ширшин.

Издание заметило, что военные уже испытывают защитные экраны в боевых условиях на Востоке Украины.

Известно, что Bradley только начали испытывать свои специальные стальные экраны, а танки Abrams уже несколько месяцев ездят с ними.

По моему опыту, эти усилия эффективны. Если они, вероятно, разместили их на своих танках, то они доказали свою ценность,

– сказал экс-заместитель помощника министра обороны, отставной офицер ЦРУ и морской пехотинец США Мик Малрой.

Известно, что украинские войска начали использовать их в феврале этого года возле Степного, Авдеевки и Бердичева на Востоке.