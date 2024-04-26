Украина временно отводит танки Abrams с поля боя, – AP

Силы обороны временно отводят американские танки Abrams с поля боя. Вероятной причиной такого решения стало якобы постоянное использование врагом беспилотников, что делает танки уязвимыми.

В материале западные журналисты ссылаются на высокопоставленных чиновников США, которые раскрыли информацию на условиях анонимности. Так, чиновники утверждают, что оккупанты постоянно используют разведывательные и ударные дроны, а они усложняют защиту танков.

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Что пишут в СМИ о причинах отвода Abrams

В СМИ заявляют, что Украина уже потеряла 5 из 31 танка Abrams, которые передали США. Поскольку враг активно использует дроны, то было принято решение временно отвести танки.

Сейчас танки переместили с линии фронта, и США будут работать с украинцами, чтобы изменить тактику,

– заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди.

Один из представителей обороны США анонимно также подтвердил отвод танков.

Официальные лица США также утверждают, что беспилотники – это не единственная проблема на фронте. Они также утверждают, что Украине стоит обсудить новую тактику, которая сделает танки Abrams более эффективными в полевых условиях.

Стоит заметить, что оккупанты ежедневно используют десятки, а то и сотни беспилотников. Наталья Гуменюк, бывшая пресс-секретарь ОК "Юг" сообщала, что только на Юге фиксируют до 200 – 250 пролетов различных дронов. По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки было ликвидировано 12 дронов.

Буданов об эффективности Abrams

Глава ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявлял, что ВСУ будет использовать Abrams только в продуманных конкретных операциях. Он отмечал, что эти танки не будут участвовать в боях на передовой, ведь их будет очень легко поразить.

Их следует использовать очень специально для очень конкретных, хорошо разработанных операций, потому что если они используются на передовой и просто в общевойсковом бою, они не проживут очень долго на поле боя. Их нужно использовать в тех прорывных операциях, но в очень хорошо подготовленных,

– рассказал руководитель ГУР.

Буданов также утверждал, что большими проблемами для бронетехники являются плотные заминирования территории и FPV-дроны, которые активно используют обе стороны. По словам начальника ГУР МО, это в целом нивелировало роль танков на всех направлениях.