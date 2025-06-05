Абсолютно больные существа, – Зеленский о разрушении врагом здания Херсонской ОГА

Россияне 5 июня дважды ударили по зданию Херсонской ОГА, полностью разрушив его. На это отреагировал Владимир Зеленский.

Он назвал россиян "абсолютно больными существами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Зеленского.

Смотрите также Россияне угрожали новой атакой: журналистка рассказала об ударе по Херсону

Россия полностью разрушила Херсонскую ОГА

Российские военные полностью разрушили здание Херсонской ОГА, нанеся один удар авиабомбой утром, а второго – днем.

Целенаправленные удары, неслучайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизни. Абсолютно больные существа,

– написал президент.

Он добавил, что нужна сила, чтобы заставить Россию перестать разрушать и убивать.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", – отметил Владимир Зеленский.

В то же время он поблагодарил всех в мире, кто помогает приблизить достижение реальной безопасности для Украины.

Напомним, что в результате российского удара по Херсону утром пострадали 3 человека, в частности первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский. Есть ли пострадавшие в результате второго обстрела пока устанавливают.