Абсолютный рекорд: ночью Россия запустила по Украине почти 500 дронов
- Россия запустила 479 средств воздушного нападения по Украине, в том числе 472 БПЛА и 7 ракет.
- Украинская ПВО обезвредила 385 вражеских целей.
- Основные направления удара включали Харьковскую, Сумскую, Житомирскую, Одесскую область, Донетчину, Днепропетровщину и Запорожье.
- Зафиксировано попадание в 18 локациях.
В ночь на 1 июня враг совершил очередную массированную атаку на Украину. По количеству выпущенных противником дронов она стала рекордной.
Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на заявления о готовности к мирным переговорам. Глава МИД Андрей Сибига показал видео со звуками работы ПВО возле своего дома, передает 24 Канал.
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Сколько воздушных целей запустил враг
Противник ударил 479 средствами воздушного нападения:
- 472 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск;
- 3 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Курской и Воронежской областей;
- 4 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101 "Искандер-К".
Основными направлениями воздушного удара являются Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.
По предварительным данным, по состоянию на 13:30 ПВО обезвредила 385 средств воздушного нападения противника: 210 вражеских БПЛА и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на Востоке, Юге, Севере, западе и в Центре страны. 213 – сбито огневыми средствами поражения, 172 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.