"Боевые батюшки" России записали разрывное видеообращение: едут на "передовую русскую мира"

В Украину россияне отправляют попов. Они открыто и беззастенчиво отождествляют себя с Иисусом Христом и призывают к войне.

Ведущие 24 Канала Андрей Дрозда и Ирина Узлова высмеяли видео с боевым отрядом священников. Они ошеломлены цинизмом убеждений божьих служителей.

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Российские священники выступают за войну

На видеофрагменте группа недосвященников в комнате с ковром на стене обращается к прихожанам.

Братья сегодня у нас собрались на передовую русскую меру,

– говорится на видео.

Очевидно, именно так они называют линию фронта на украинской территории, куда нагло влезли сами русские.

"Здесь собрались боевые батюшки, которые приехали поддержать солдата, борющегося за нашу Родину. Пусть вас Господь хранит", – отметил один из священников.

Он уверен, что победа будет за ними. Такая странная уверенность в своих силах подкреплена не чем иным, как верой в Бога.

"Потому что мы с Христом, а Христос с нами, он посреди нас", – подчеркнул "боевой отец".

Комментарии по антуражному видео не смогли сдержать и ведущие 24 Канала.

Андрей Дрозда и Ирина Узлов не сдержались из-за видео с российскими "боевыми батюшками": смотрите видео

Что не так с русской церковью

В частности, Андрей Дрозда остро высмеял людей на видео, гордо называющих себя священнослужителями.

Я там не вижу Иисуса Христа среди этих пузатых дядей с крестами на пузах,

– подчеркнул он.

По его мнению, привлечение террористической православной церкви к ведению боевых действий, присутствие всех этих "неприятных персонажей с бородами" в зоне боевых действий подтверждает, что церковь является крылом агрессивной шовинистической российской политики.

Дрозда метко подметил, что в России не в первый раз демонстрируются проявления этой политики, в том числе и религиозной. Истинные помыслы россиян становятся все более видимыми и открытыми в целом.

"В конце концов, эти люди не прячутся, у них есть отдельный телеканал "Царьград", где они эту пропаганду кровожадную, но с иконами и крестами несут", – отметил ведущий 24 Канала.

Андрей Дрозда подчеркнул, что это выглядит очень отвратительно.

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К тому же, еще больше ведущих удивило то, что священники характеризуют себя как "боевые батюшки".

Представляешь уровень цинизма этих людей, которые должны отстаивать христианские ценности, прощения, примирения, они, наоборот, призывают к уничтожению, террору, запугиванию и издевательству над мирными людьми?

– возмутился Андрей Дрозда.

Впрочем, ведущий отметил, что сейчас мы видим правильность курса и наших политических элит, и силовых органов, органов безопасности для очищения от влияния этой церкви.

"Она, уже не скрываясь, показывает себя приверженцем войны", – сосредоточил внимание он.

В конце концов, удивляться нечему. Ведущий пояснил, что такая позиция церкви была известна с первых дней вторжения России в Украину и проповедей российского религиозного лидера Кирилла Гундяева. Он призвал к уничтожению украинцев и войне между народами.

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