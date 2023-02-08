Ведучі 24 Каналу Андрій Дрозда та Ірина Узлова висміяли відео із бойовим загоном священників. Вони приголомшені цинізмом переконань божих служителів.

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Російські священики виступають за війну

На відеофрагменті групка недосвященників у кімнаті із килимом на стіні звертається до прихожан.

Браття сьогодні у нас зібралися на передову руского міра,

– мовиться на відео.

Очевидно, саме так вони називають лінію фронту на українській території, куди нахабно влізли самі ж росіяни.

"Тут зібралися бойові батюшки, які приїхали підтримати солдата, який бореться за нашу Батьківщину. Нехай вас Господь береже", – зазначив один зі священників.

Він переконаний, що перемога буде за ними. Така дивна впевненість у своїх силах підкріплена не чим інакшим, як вірою в Бога.

"Тому що ми з Христом, а Христос з нами, він посеред нас", – наголосив "бойовий батюшка".

Коментарі щодо антуражного відео не змогли стримати й ведучі 24 Каналу.

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Що не так із російською церквою

Зокрема, Андрій Дрозда гостро висміяв осіб на відео, які гордо називають себе священнослужителями.

Я там не бачу Ісуса Христа серед цих пузатих дядьків з хрестами на пузах,

– наголосив він.

На його думку, залучення терористичної православної церкви до ведення бойових дій, присутність усіх цих "неприємних персонажів з бородами" в зоні бойових дій підтверджує те, що церква є крилом агресивної шовіністичної російської політики.

Дрозда влучно підмітив, що в Росії не вперше демонструються прояви цієї політики, зокрема і релігійної. Істинні помисли росіян стають все більш видимими та відкритими на загал.

"Зрештою ці люди не ховаються, у них є окремий телеканал "Царгород", де вони цю пропаганду кровожерливу, але з іконами та хрестами несуть", – зауважив ведучий 24 Каналу.

Андрій Дрозда підкреслив, що це виглядає дуже огидно.

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До того ж ще більше ведучих здивувало те, що священники характеризують себе як "бойові батюшки".

Уявляєш рівень цинізму цих людей, які мають би відстоювати християнські цінності, прощення, примирення, вони, навпаки, закликають до знищення, терору, залякування та знущання з мирних людей?

– обурився Андрій Дрозда.

Втім ведучий зауважив, що наразі ми бачимо правильність курсу і наших політичних еліт, і силових органів, органів безпеки задля очищення від впливу цієї церкви.

"Вона, вже не ховаючись, показує себе прибічником війни", – зосередив увагу він.

Зрештою, дивуватися немає чому. Ведучий пояснив, що така позиція церкви була відома ще з перших днів вторгнення Росії в Україну та проповідей російського релігійного лідера Кирила Гундяєва. Він закликав до знищення українців і до війни між народами.

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