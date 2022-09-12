"Все проваливается, но мост цел": абсурдные заявления оккупантов после "прилетов" в Херсоне

Вооруженные силы Украины продолжают решительное контрнаступление – сегодня в Херсоне снова "хлопково". Оккупанты не могут подобрать логические формулировки, чтобы объяснить происходящее.

Сегодня, 12 сентября, в 11 утра стало известно о взрывах в Херсоне. Позже оказалось, что это работа Вооруженных сил Украины – наша армия снова повредила Антоновский мост.

К теме Даже окна задрожали: в Ростове, Таганроге и ряде других городов сообщают о сильном взрыве

Все хорошо, но все плохо

После блестящей работы ВСУ Антоновский мост весь в дырах и по нему невозможно передвигаться. Оккупанты, с одной стороны, это признают, а с другой – пытаются отрицать реальность и делают вид, будто так и должно быть.

В свежем видео от коллаборанта Стремоусова можно услышать такие интересные, но совсем нелогичные формулировки:

"Все проваливается, но мост цел"

"Все нормально, но он (мост) закрыт".

Предатель Стремоусов пытается объяснить, что произошло с Антоновским мостом: смотрите видео с Фейсбука Сергея Хланя

Напомним, это далеко не впервые оккупанты не могут логично прокомментировать свои поражения. Недавно россияне в сети возмущались "отрицательным наступлением" своей армии.

Проблемы с риторикой у кремля

Рупорам россии все труднее комментировать успехи украинских военных. Поэтому они вынуждены менять свою риторику. В новых методичках кремля поражения на Харьковском направлении теперь следует называть "большим отступлением".

Однако есть и такие спикеры, признающие поражение путинских воинов. На одном из федеральных телеканалов бывший депутат думы даже заявил, что войну нужно заканчивать и начинать переговоры.

Достойно внимания – оккупанты загнаны в тупик: смотрите видео