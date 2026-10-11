Я могу говорить самые глупые вещи, а вы все равно продолжаете аплодировать, – Трамп своим сторонникам

Президент США продолжает делать скандальные и абсурдные заявления. На этот раз Дональд Трамп в шутку унизил своих избирателей.

Трамп заявил, что его сторонники будут поддерживать его, несмотря на любую чепуху, которую он будет говорить. Об этом политик заявил во время публичного выступления.

Что сказал Трамп?

Президент США в шутку унизил собственный электорат. Он заявил, что они готовы слушать любую его чепуху.

Невероятно. Я могу говорить самые глупые вещи, а вы все равно продолжаете аплодировать,

– заявил Трамп.

В этот момент на видео было видно, как отдельные сторонники республиканцев действительно аплодировали американскому лидеру. Затем он добавил, что не говорит глупостей, а говорит вещи, которые соответствуют здравому смыслу.

Последние циничные заявления Трампа

Напомним, что после договоренности с Путиным о поставках российского дизельного топлива Трамп вновь набросился на Украину. Он раскритиковал ее руководство за нежелание закончить войну, защищая военного преступника в Кремле.

Президент США уверен, что вопрос российско-украинской войны можно было решить уже много раз. Однако Трамп считает, что именно Владимир Зеленский не хотел договариваться о прекращении боевых действий. При этом он добавил, что Путин желает урегулировать ситуацию.

Также Дональд Трамп утверждает, что в Украине необходимо провести выборы. По его мнению, Зеленский якобы стремится создать проблемы для всего мира и американских фермеров, продолжая наносить удары по российским НПЗ.