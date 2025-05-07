Ад в России: оккупанты жалуются из-за атаки более 500 дронов

Россию в очередной раз атаковали "неизвестные беспилотники". Угрозу дронов объявляли в ряде областей.

Россияне жалуются, что в течение суток российская ПВО якобы сбила 524 ударных БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке беспилотников на России

Российские телеграм-каналы, как всегда, обвиняют во всем Украину. Тогда как в минобороны России уверяют, что противовоздушная оборона якобы сбила пять ракет "Нептун", шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS.

Угрозу беспилотников объявили в более 20 областях России, в том числе и в Московской. В СМИ сообщалось, что в результате этой атаки прогремели взрывы на заводе НПО "СПЛАВ" в Туле, который производит РСЗО "Град", "Смерч", "Торнадо-С".