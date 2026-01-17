Санитарный самолет с сыном Кадырова приземлился в Москве, следом прилетел борт главы Чечни, – СМИ
- Санитарный самолет с сыном Рамзана Кадырова приземлился в Москве после сообщений о ДТП в Грозном.
- Также прилетел и борт самого главы Чечни.
Санитарный самолет, на борту которого может находиться сын главы Чечни Адам Кадыров, ночью приземлился в московском аэропорту Внуково. Вслед за ним в Москве сел самолет Рамзана Кадырова.
Ранее сообщали, что сын Кадырова находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные FlightRadar и росСМИ.
Смотрите также Начнется вражда: аналитик предположил, кто может заменить Кадырова в Чечне
Что известно о прилете санитарного самолета в Москву?
По данным FlightRadar, "самолет-госпиталь" Ан-148-100-ЕМ МЧС России вылетел из Грозного после сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова. Впоследствии он приземлился во Внуково в 01:10 по московскому времени.
История полетов самолета Ан-148-100-ЕМ МЧС России / Скриншот с FlightRadar
Вскоре после этого в Москву вылетел Airbus с бортовым номером RA-73417 компании "РусДжет", связанной с бывшим российским депутатом и инвестором Евгением Туголуковым. По данным утечки базы пограничной службы ФСБ, именно этим бортом Рамзан Кадыров на протяжении последних лет регулярно осуществляет перелеты в ОАЭ.
Что известно о ДТП с участием сына Кадырова?
По данным СМИ, кортеж с сыном Кадырова якобы двигался на "большой скорости". Первая машина наткнулась на препятствие, через мгновение произошло столкновение нескольких автомобилей.
Адам Кадыров, сын главы Чечни, находился за рулем автомобиля, который попал в ДТП в Грозном. СМИ сообщают о его тяжелом состоянии. После инцидента, самолет Ан-148-100ЕМ как "летающий госпиталь, ", вылетел из Грозного в Москву, вероятно, с пострадавшим на борту.
Также паблики предполагают, что в одном из автомобилей мог погибнуть боец ММА Хамзат Чимаев. Однако, официальных заявлений тамошняя власть пока не делала.
Как чувствует себя Рамзан Кадыров?
В конце декабря СМИ писали, что в ночь на 25 декабря состояние здоровья Рамзана Кадырова резко ухудшилось, поэтому его срочно госпитализировали в Москве. По данным СМИ, Кадырова якобы еле удалось спасти, после чего он вернулся домой.
Уже 3 января Рамзан Кадыров появился на публике во время открытия школы хафизов в селе Новый Шарой. На видео он был с тростью. Уже через несколько дней Кадыров назначил своего сына Ахмата исполняющим обязанности вице-премьера Чечни.
Однако, недавно сообщалось, что у Рамзана Кадырова отказали почки. Глава Чечни якобы проходит лечение в собственной клинике. В Москве тем временем обсуждают возможные кандидатуры на должность главы Чечни.