Санитарный самолет с сыном Кадырова приземлился в Москве, следом прилетел борт главы Чечни, – СМИ

Санитарный самолет, на борту которого может находиться сын главы Чечни Адам Кадыров, ночью приземлился в московском аэропорту Внуково. Вслед за ним в Москве сел самолет Рамзана Кадырова.

Ранее сообщали, что сын Кадырова находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные FlightRadar и росСМИ.

Что известно о прилете санитарного самолета в Москву?

По данным FlightRadar, "самолет-госпиталь" Ан-148-100-ЕМ МЧС России вылетел из Грозного после сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова. Впоследствии он приземлился во Внуково в 01:10 по московскому времени.



Вскоре после этого в Москву вылетел Airbus с бортовым номером RA-73417 компании "РусДжет", связанной с бывшим российским депутатом и инвестором Евгением Туголуковым. По данным утечки базы пограничной службы ФСБ, именно этим бортом Рамзан Кадыров на протяжении последних лет регулярно осуществляет перелеты в ОАЭ.

Что известно о ДТП с участием сына Кадырова?

По данным СМИ, кортеж с сыном Кадырова якобы двигался на "большой скорости". Первая машина наткнулась на препятствие, через мгновение произошло столкновение нескольких автомобилей.

Адам Кадыров, сын главы Чечни, находился за рулем автомобиля, который попал в ДТП в Грозном. СМИ сообщают о его тяжелом состоянии. После инцидента, самолет Ан-148-100ЕМ как "летающий госпиталь, ", вылетел из Грозного в Москву, вероятно, с пострадавшим на борту.

Также паблики предполагают, что в одном из автомобилей мог погибнуть боец ММА Хамзат Чимаев. Однако, официальных заявлений тамошняя власть пока не делала.

Как чувствует себя Рамзан Кадыров?