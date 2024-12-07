Белый дом пообещал использовать все средства для Украины до января: сколько денег осталось
Администрация президента США Джо Байдена стремится использовать все остаточные средства, предусмотренные на поддержку Украины, до окончания срока его полномочий 20 января.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, информирует 24 Канал.
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"У меня нет точных цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется для помощи Украине в течение следующих 45 дней, но мы стремимся реализовать эти деньги", – отметила представитель администрации.
Заявление стало ответом на сообщения СМИ о том, что правительство Байдена может не успеть полностью использовать все средства из пакета помощи, принятого Конгрессом в апреле.
На вопрос, волнуется ли президент Байден, что его преемник может прекратить поддержку Украины, Жан-Пьер отметила: "Этот процесс должен получить свое развитие", – намекая на усилия администрации по продолжению инициативы.
Сколько денег осталось
В свою очередь представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты имеют в распоряжениии около 9 миллиардов долларов для оказания военной помощи Украине. Средства распределены между Инициативой содействия безопасности Украины (USAI) и оборонными пакетами в пределах президентских полномочий.
Осталось 2,21 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины и 6,8 миллиарда долларов по президентским полномочиям,
– уточнил Райдер.
Заметьте! На вопрос, успеет ли Пентагон передать всю помощь до завершения каденции действующей администрации, генерал-майор отметил, что ведомство получило четкое указание от Белого дома: максимально ускорить оказание поддержки Украине, используя все доступные ресурсы и полномочия.
Он также подчеркнул, что США будут продолжать оказывать Украине помощь, сотрудничая с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить ее всеми необходимыми средствами для защиты свободы и суверенитета.