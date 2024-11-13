Кого Трамп может взять в свою администрацию: политолог назвала его планы на президентство

Дональд Трамп официально станет президентом США после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Уже есть предположения, кто занимает важные должности в его администрации.

Политолог-американист Александра Филипенко рассказала 24 Каналу, что Дональд Трамп, вероятно, прислушивается к тем людям, которые его окружают давно. Недавно новоизбранный президент объявил, что администрацию Белого дома возглавит Сьюзен Уайлз. Она уже очень долго с ним работает.

Смотрите также Диктаторам будет туго: как в Кремле следят за первыми действиями Трампа

Администрация Трампа

Александра Филипенко отметила, что между людьми из близкого окружения Трампа продолжаются споры, кто же должен занять должность госсекретаря и советника по нацбезопасности США.

От этого будет зависеть очень многое в администрации Дональда Трампа. У меня возникает впечатление, что новоизбранный президент хочет как можно скорее избавиться от внешнеполитических проблем и перейти к тому, что на самом деле его интересует. Говорится о депортации, незаконных мигрантов и стене с Мексикой,

– сказала она.

Госсекретарь, вероятно будет заниматься внешней политикой, в том числе и тем, что касается российско-украинской войны. Филипенко предположила, что одним из кандидатов на эту должность является Роберт О'Брайен.

Она подчеркнула, что он единственный из четырех советников по национальной безопасности, во времена первой каденции Трампа, не поссорился с ним.

Ему будут рады в Брюсселе, ведь он за сильное НАТО. Для Украины он также станет хорошим госсекретарем, ведь в Республиканский партии его считают ее сторонником,

– отметила политолог-американист.

По ее словам есть еще один кандидат, а именно Марко Рубио – сенатор из Флориды.

"Он еще с 2014 года говорил о том, что на Россию нужно накладывать жесткие санкции. Если он будет госсекретарем в администрации Трампа, то это хороший вариант для Украины", – подчеркнула Александра Филипенко.

Она отметила, что от госсекретаря и советника по национальной безопасности будет зависеть очень много в войне, которую Россия начала против Украины. Трамп во время предвыборной кампании обещал, что быстро прекратит агрессию на украинских землях, поэтому люди, которые возглавят эти должности в администрации могут помочь ему с этим.

К слову, во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа президент Украины представил свой "План победы". Трампа заинтересовали два пункта, в частности возможность заменить американские войска в Европе украинскими после завершения войны и открытие доступа к природным ресурсам Украины для западных партнеров.