Напоминает ситуацию с Кадыровым: командующий Черноморским флотом мертв или жив

ВСУ сообщали, что в результате поражения штаба Черноморского флота России в Севастополе был ликвидирован адмирал Виктор Соколов. Однако российские пропагандисты публикуют видео с якобы "живым и здоровым" адмиралом.

На самом деле такие видео – доказательства, что командующий Черноморским флотом действительно мертв. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Черноморский флот фактически исчез

Игорь Яковенко отметил, что, вероятнее всего, Виктор Соколов действительно мертв. Обычно, когда кто-то опровергает свою смерть, то выходит и говорит: "Нет, я жив". На видео, опубликованном пропагандистами, адмирал вовсе не упоминает о сообщении о своей смерти. Это значит, что эти видео старые.

Приблизительно то же самое было с Кадыровым, когда доказывают, что он здоров, показали древнее видео, где он сидит возле своего дяди. Думаю, что тем самым российская пропаганда себя дальше закапывает и больше убеждает, что все-таки Черноморский флот фактически исчез,

– считает он.

Черноморского флота фактически не существует, это просто отдельные корабли, ведь крейсер "Москва" уничтожен, а командование флота ликвидировано. Поэтому Россия скрывает факт смерти адмирала Соколова.

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