Адская "вечерка" для врага: возле Гуляйполя украинские артиллеристы уничтожили технику россиян
Украинские защитники продолжают активно уничтожать технику противника. У оккупантов нет сил и возможности долго задерживаться на нашей земле.
Наши артиллеристы "подловили" орков на одном из хуторов Гуляйпольского района. Видео адской "вечеринки" для российской техники опубликовали в сети.
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"Движ" с украинскими пушкарями
Такой "двигатель" захватчикам устроила 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины – с помощью пушкарей.
Разбили вражескую технику вместе с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и "Азова". Следовательно, спрятаться противнику не удалось.
Орки организовали массированный "двигатель". Очень суетились, видимо, искали диджея и музыкальные инструменты,
– прокомментировали защитники.
"Вписка на хутор засчитана", – подытожили они.
Отметим, что во время съемки видео ни один человек не пострадал, сообщили в артиллерийской бригаде.
Как наши артиллеристы уничтожили вражескую технику: смотрите видео
Новые потери врага
По состоянию на 28 мая украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать уже 30 тысяч оккупантов . Только за минувшие сутки, 27 мая, уничтожили 250 российских захватчиков.
Кроме этого, по информации Генштаба, ВСУ превратили в металлолом полно вражеской техники. Добавились новые разбитые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, самолеты и крылатые ракеты.
Потери врага на 28 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг продолжает активность в Запорожской области
Российские захватчики не покидают Запорожскую область. Туда начали свозить "Грады" и другую технику . Как отметили в областной военной администрации, только 26 мая зафиксировали опрокидывание 40 военных машин.
Кроме этого, кафиры заменяли побережье Каховского водохранилища . Так они стремятся готовиться к обороне.
Продолжает враг обстреливать весь регион. В частности 26 мая снова пострадал от обстрелов населенный пункт Гуляйполе . В результате атаки повреждены десятки домов мирных жителей и территория местного частного предприятия.
Страдает от обстрелов и областной центр. По Запорожью захватчики в ночь на 25 мая выпустили 4 крылатые ракеты , одну из которых, к счастью, сбила противовоздушная оборона. Разрушения получили Шевченковский и Александровский районы – есть погибшие.
Кафиры продолжают превращать наши города в гетто. К примеру, выезд из Бердянска заблокировали бетонными плитами . Несколько дней сотни машин не могли сдвинуться ни в одну сторону.