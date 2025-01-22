СБУ разоблачила известного адвоката, который навел ракетный удар по Днепру и хотел сбежать из Украины

Сотрудники СБУ задержали известного адвоката из Днепра, который работал на врага и корректировал вражеские ракетные удары по городу. Мужчина рассказывал кураторам о местах, где изготавливается или ремонтируется оружие, сообщал о последствиях атаки на Днепр.

Мужчина был задержан, когда он пытался выехать за пределы Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также СБУ раскрыла схему передачи украинской химпродукции россиянам

Адвоката из Днепра подозревают в сотрудничестве с россиянами

Предатель навел ракетный удар со стороны России по местной компании, которая занимается модернизацией и ремонтом боевых и разведывательных дронов. Он предоставил врагу не только координаты этого места, но и точно отметил места технологических цехов и складов.

Используя эту информацию, страна-агрессор нанесла удар по компании. Тогда 6 человек погибли, а 30 получили ранения. В результате атаки пострадала также гражданская инфраструктура.

Фигурант сообщил кураторам о последствиях удара и продолжил действовать в интересах врага. Он предоставил координаты еще одного стратегического объекта в Днепре.

Следствие установило, что российский агент общался с куратором через третье лицо. "Связным" оказался знакомый адвоката, который, вероятно, занимал должность первого заместителя председателя так называемой Красногвардейской районной администрации в оккупированном Крыму.

Мужчину задержали, когда он пытался пересечь границу Украины на пункте пропуска "Краковец". Правоохранители провели обыски в доме и офисе фигуранта. Там найдены и изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами подрывной деятельности в пользу России.

Известного адвоката подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в оправдании и признании вооруженной агрессии России против Украины. Мужчину сейчас держат под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Что говорят в Офисе Генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора добавили, что мужчина не только передал врагу информацию, но и распространял материалы, в которых содержалось оправдание российской агрессии и оккупация части Украины.

Корректировка вражеского удара происходило через Телеграм, куда предатель посылал информацию об объектах, а позже – о последствиях атаки, которая произошла в декабре 2023 года. Тогда враг нанес удар ракетой Х-101, повредив несколько объектов военной, критической и гражданской инфраструктуры.

Адвокат из Днепра корректировал ракетные удары и оправдывал войну / Фото СБУ и прокуратуры Полтавщины

Напомним, недавно СБУ разоблачила еще несколько предателей в Днепропетровской области. По данным следствия, местная компания помогала России строить лаборатории для разработки ядерного оружия, отправляя врагам профили из нержавеющей стали. Подозрение в сотрудничестве с оккупантами получил владелец предприятия и трое его подчиненных.