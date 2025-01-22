Чоловіка було затримано, коли він намагався виїхати за межі України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Адвоката з Дніпра підозрюють у співпраці з росіянами

Зрадник навів ракетний удар з боку Росії по місцевій компанії, яка займається модернізацією та ремонтом бойових та розвідувальних дронів. Він надав ворогові не тільки координати цього місця, але й точно відмітив місця технологічних цехів і складів.

Використовуючи цю інформацію, країна-агресорка завдала удару по компанії. Тоді 6 людей загинули, а 30 дістали поранення. Внаслідок атаки постраждала також цивільна інфраструктура.

Фігурант повідомив кураторів про наслідки удару та продовжив діяти в інтересах ворога. Він надав координати ще одного стратегічного об'єкта у Дніпрі.

Слідство встановило, що російський агент спілкувався з куратором через третю особу. "Зв'язковим" виявився знайомий адвоката, який, імовірно, обіймав посаду першого заступника голови так званої Красногвардійської районної адміністрації в окупованому Криму.

Чоловіка затримали, коли він намагався перетнути кордон України на пункті пропуску "Краківець". Правоохоронці провели обшуки в будинку та офісі фігуранта. Там знайдено та вилучено мобільні телефони та SIM-карти із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Відомого адвоката підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у виправдовуванні та визнанні збройної агресії Росії проти України. Чоловіка нині тримають під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Що говорять в Офісі Генерального прокурора

В Офісі Генерального прокурора додали, що чоловік не тільки передав ворогові інформацію, але і поширював матеріали, у яких містилося виправдовування російської агресії та окупація частини України.

Коригування ворожого удару відбувалося через Телеграм, куди зрадник надсилав інформацію про об'єкти, а пізніше – про наслідки атаки, яка сталася у грудні 2023 року. Тоді ворог завдав удару ракетою Х-101, пошкодивши кілька об’єктів військової, критичної та цивільної інфраструктури.

Адвокат з Дніпра коригував ракетні удари та виправдовував війну / Фото СБУ та прокуратури Полтавщини

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила ще кілька зрадників у Дніпропетровській області. За даними слідства, місцева компанія допомагала Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї, відправляючи ворогам профілі з нержавіючої сталі. Підозру у співпраці з окупантами отримав власник підприємства та троє його підлеглих.