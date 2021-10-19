Адвокат: Саакашвили потребуется госпитализация уже через 3 – 4 дня

В октябре Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после почти 8 лет отсутствия. Политика сразу же задержали и посадили в тюрьму в городе Рустави.

Тогда же третий грузинский президент объявил голодовку. С тех пор, по словам его адвоката, состояние здоровья экс-главы государства существенно ухудшилось.

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Потребуется госпитализация через 3 – 4 дня

Саакашвили, который голодает в тюрьме, понадобится госпитализация через 3 – 4 дня,

– считает правозащитник.

В то же время он отметил, что политик "морально устойчивый и оптимистичный".

"Сейчас бывшего президента обследует консилиум врачей. После их визита и решится вопрос о его госпитализации", – добавил адвокат.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили 27 сентября купил билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.

Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и находится в Батуми.

Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.