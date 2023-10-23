Сбил насмерть военного на блокпоста в Киеве: СМИ узнали, кто был за рулем авто

Водитель авто, насмерть сбивший военного на блокпосте в ночь на воскресенье, 22 октября, оказался адвокатом. Его зовут Виталий Туровский и он занимался делами о пьяном вождении.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на свои источники.

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За рулем автомобиля, сбившего военного на въезде в Киев, был адвокат Виталий Туровский. Вчера, 22 октября, ему сообщили о подозрении,

– цитирует издание собеседника.

Адвокат защищает пьяных водителей

на сайте адвокатского объединения, где работает Туровский, отмечено, что его специализация – админнарушения, особенно те, которые связаны с вождением в состоянии опьянения.

"Одним из любимых и успешных направлений профессиональной деятельности является осуществление защиты по делам об административных правонарушениях, особенно связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения – знаменитая статья 130 КУоАП, благодаря чему большое количество профессиональных водителей не превратились в профессиональных пешеходов", – говорится в сообщении.



Виталий Туровский был за рулем, который насмерть сбил военного на блокпосту / Фото vtao

Подозреваемый задержан

В полиции Киева сообщили, что сбившего военного водителя уже задержали. Драгер показал, что на момент совершения ДТП виновник был трезв.

Следователи полиции Киева возбудили уголовное производство за нарушение правил безопасности во время дорожного движения (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Мужчине уже вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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