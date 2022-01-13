Аэропорт в Алматы снова работает: оттуда уже вылетел первый рейс – показали фото

Аэропорт в казахском городе Алматы возобновил свою работу 13 января. Он был закрыт более недели после захвата протестующими и пожара.

Первый рейс вылетел из Алматы в столицу, Нур-Султан, в 9:35 по местному времени. Через час туда прибыл первый международный рейс – из турецкого города Анталья.

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После возобновления работы аэропорта внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 8:00 до 21:00. Например, по направлению Нур-Султан – Алматы – Нур-Султан на 13 января запланировано 8 рейсов. Их будут выполнять самолеты авиакомпаний "Эйр Астана", SCAT и Qazaq Air.

В какие города и страны возобновили вылеты

Судя по информационному табло, которое видно на фото, несколько утренних рейсов все же отменили – в казахские Атырау, Шимкент, Усть-Каменогорск и южнокорейский Сеул (аэропорт Инчхон).

Впрочем, в промежутке между 11:00 и 13:00 запланированы рейсы в Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Кызылорду (Казахстан), Сеул, Ташкент (Узбекистан), Баку (Азербайджан).

Ааэропорт в Алматы снова работает / Фото с телеграмм-канала Комитета гражданской авиации

Ситуация с аэропортами в Казахстане

В ходе массовых протестов митингующие захватили аэропорт в Алматы. Это произошло 5 января. Сотрудников и пассажиров пришлось эвакуировать из здания. Все рейсы отменили. Вечером в здании аэродрома вспыхнул пожар. На следующий день появилось официальное сообщение о том, что аэропорты в трех крупных городах – Алматы, Актобе и Актау – временно прекращают работу. Ряд международных авиакомпаний отменили рейсы в Казахстан.

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