Афганистан провел переговоры с "Талибаном": о чем договорились стороны

19 июля 2021 , 09:40
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Источник:

Tolo News

Власти Афганистана и боевики "Талибана" провели двухдневные переговоры. Стороны вроде бы договорились беречь гражданскую инфраструктуру.

По результатам встречи стороны обнародовали совместное заявление. В нем говорится, что Афганистан и представители "Талибана" будут искать общий язык, чтобы вывести страну из кризиса.

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Кроме того, стороны заявили, что будут защищать гражданскую инфраструктуру страны и сотрудничать в гуманитарной сфере.

Во время переговоров говорилось о необходимости предотвращать человеческие жертвы. В то же время в своем заявлении стороны не упомянули о прекращении огня, а также – о деэскалации насилия.

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  • Президент США Джо Байден принял решение вывести из Афганистана войска. Американские военные должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021 – годовщины трагедии, которая навсегда изменила мир.
  • В то же время в Афганистане обострилась ситуация с "Талибаном". В частности, боевики захватили пограничный переход Афганистана с Таджикистаном и порт "Шерхан".
  • Кроме того, в стране участились нападения. В июне в Афганистане убили сразу 10 саперов, Все они были представителями международной организации по разминированию Halo Trust.
Автор: Мар'яна Бекало