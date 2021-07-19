Афганистан провел переговоры с "Талибаном": о чем договорились стороны

Власти Афганистана и боевики "Талибана" провели двухдневные переговоры. Стороны вроде бы договорились беречь гражданскую инфраструктуру.

По результатам встречи стороны обнародовали совместное заявление. В нем говорится, что Афганистан и представители "Талибана" будут искать общий язык, чтобы вывести страну из кризиса.

Заметьте "Талибан" казнил афганских военных, которые хотели сдаться: реакция США

Кроме того, стороны заявили, что будут защищать гражданскую инфраструктуру страны и сотрудничать в гуманитарной сфере.

Во время переговоров говорилось о необходимости предотвращать человеческие жертвы. В то же время в своем заявлении стороны не упомянули о прекращении огня, а также – о деэскалации насилия.

Обострение ситуации в Афганистане: последние новости